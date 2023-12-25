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استضافات آسيوية وعالمية تاريخية.. وإنجازات عربية باهرة

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – جمع العام 2023 أوراقه بكل ما فيها من لحظات فرح وحزن، لتبقى الذكريات عالقة في أذهان المتابعين، فخلال العام الحالي، مرت رياضة المصارعة الأردنية بمنحنيات إيجابية كثيرة.
وبنظرة عامة، حققت لعبة المصارعة الأردنية العديد من الإنجازات المحلية والعربية والآسيوية والدولية خلال العام، فكانت البداية بتتويج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة عبدالكريم أبو دعيج بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة العربية لفئة الشباب تحت 23 عاما، والتي أقيمت في آذار (مارس) الماضي بالسعودية، فيما حصل محمد اسحاق على الميدالية الفضية بفئة الناشئين تحت 17 عاما.
وسبق هذا الإنجاز، ترقية الحكم الدولي غيث ذنيبات إلى الدرجة الأولى في التصنيف العالمي للتحكيم بلعبة المصارعة، وأعقبته إقامة جولات من دوري المصارعة المحلي لمختلف الفئات العمرية، بهدف زيادة القاعدة وتحفيز الأندية على تنمية المواهب وتفريخها للمنتخبات الوطنية، لإعادة بريق اللعبة آسيويا.
وحصل المنتخب الوطني للمصارعة على أربع ميداليات ملونة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر في تموز (يوليو) الماضي، حيث ظفر اللاعب سلطان عيد بالميدالية الفضية في المصارعة الرومانية (وزن تحت 82 كغم) وبروزنة للاعب يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 87 كغم)، فيما حصل اللاعبان أورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، على الميدالية البرونزية في المصارعة الحرة.
وشهد الأردن بالشهر نفسه، استضافة تاريخية لبطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما ولكلا الجنسين، وسط مشاركة 19 دولة مثلها 533 لاعبا ولاعبة مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة، التي شهدت مشاركة قياسية لنحو 39 لاعبا ولاعبة من لاعبي المنتخب الوطني، لإكسابهم الخبرات.
وكان النجاح الباهر في البطولة الآسيوية، معيارا رئيسيا في إسناد ملف استضافة بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما إلى الأردن، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي بسحب ملف الاستضافة من بولندا لعدم جاهزيتها في العديد من الأمور التنظيمية واللوجستية، حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأردن خلال آب (أغسطس) الماضي، بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة منهم 9 لاعبين أردنيين، إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة من مختلف أرجاء العالم.
واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش، بالتزامن مع استضافة الأردن لفعاليات بطولة العالم للمصارعة، حيث منح رئيس الاتحاد الدولي، جلالة الملك، وسام الاتحاد الدولي للمصارعة – وهو أعلى وسام يمنح من الاتحاد الدولي لقادة الدول – تقديرا لجهود جلالته في دعم الرياضة وإيمانه بدورها في تقوية روابط التضامن والصداقة بين الدول، في لقاء حضره نائب رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان والأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد ورئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة.
وساهمت الاستضافتان الآسيوية والعالمية في إنعاش خزينة اتحاد المصارعة، بعدما بلغ إجمالي صافي أرباح استضافة بطولتي آسيا والعالم نحو 380 ألف دينار، فبلغ مجموع الإيرادات لبطولة آسيا 469 ألف دينار وبلغت المصاريف 343 ألف دينار وصافي الأرباح 126 ألف دينار، فيما بلغت إيرادات بطولة العالم 759 ألف دينار، وبلغت المصاريف 505 آلاف دينار، وصافي الأرباح 254 ألف دينار.
ولم ينجح اللاعبان سلطان علي ضامن (وزن تحت 87 كغم)، وعبدالفتاح سعادة (وزن تحت 77 كغم)، في التأهل عن أوزانهما بالدور الأول من منافسات المصارعة الرومانية في بطولة العالم للرجال التي أقيمت بالعاصمة الصربية "بلغراد" في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما غاب اللاعبان أرزو شاميل (وزن تحت 86 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، عن المشاركة بمنافسات المصارعة الحرة، بسبب تأخر إصدار تأشيرتي السفر لهما.
ونال المدربان المخضرمان صالح الزريقات ويحيى أبو طبيخ، ثلاث ميداليات ملونة خلال مشاركتها في بطولة العالم للأساتذة، التي أقيمت باليونان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث توج الزريقات بالميدالية الفضية (وزن تحت 130 كغم) ضمن المصارعة الحرة، فيما نال يحيى أبو طبيخ ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة والرومانية. كما انتخب اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات، رئيسا جديدا للجنة الفنية للاتحاد العربي للمصارعة، تقديرا لدوره وخبراته في تطوير اللعبة بين دول المنطقة. وشارك الحكم الدولي المصنف بدرجة 1S منير السلاق، في إدارة منافسات لعبة المصارعة في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، بعدما غابت المصارعة عن بعثة الألعاب الأردنية المشاركة.
وأحرز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، المركز الثالث في الترتيب العام بين الدول المشاركة في البطولة العربية التي اختتمت الشهر الحالي في العراق، بعدما توج بإجمالي 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتين)، فأحرز لاعب المصارعة الرومانية سلطان ضامن الميدالية الذهبية (وزن تحت 82 كغم)، ونال صهيب الحسنات الميدالية الفضية (وزن تحت 63 كغم)، وظفر عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية (وزن تحت 72 كغم)، كما أحرز عمرو عبدالفتاح الميدالية الفضية (وزن تحت 77 كغم).
وظفر لاعب المصارعة الحرة أرزو شاميل بالميدالية الذهبية (وزن تحت 79 كغم)، ونال زيد الشيشاني الميدالية الفضية (وزن تحت 97 كغم)، وتقلد أورتس شاميل الميدالية البرونزية رغم انسحابه من الأدوار الأولى للإصابة، وفاز اللاعب عبدالكريم أبو دعيج بالميدالية الفضية (وزن تحت 92 كغم)، وظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية الفضية (وزن تحت 65 كغم).
مضى العام 2023 بذكرياته الخالدة للمصارعة الأردنية، وسط آمال وتطلعات بأن يكون العام 2024 مليئا بالإنجازات والنجاحات لأسرة المصارعة، فقد أثمرت جهود اتحاد المصارعة وأفراد المنظومة على مدار عام كامل، باستضافة متجددة للأردن لفعاليات بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام الجديد، إلى جانب استثمار العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع اتحادات الدول المجاورة، للمساهمة في نهضة اللعبة ومغازلة إنجازات "الزمن الجميل".

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