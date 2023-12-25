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فرق السلط والأهلي وعمان وكفرسوم وكفرنجة تتوج بألقاب الموسم

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - توزعت ألقاب بطولات كرة اليد لموسم 2023، على فرق السلط والأهلي وعمان وكفرسوم وكفرنجة، التي برزت بشكل مميز واستحقت الألقاب وسط تنافس كبير مع الفرق الأخرى، وخصوصا في بطولات الكبار، التي ابتسمت كثيرا لفريق السلط، الذي توج بلقبين هما كأس الأردن، وكأس السوبر، واللذان جاءا على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي، الذي توج باللقب الغالي والمتمثل بدوري أندية الدرجة الأولى، حيث شهدت منافسات الدوري مشاركة ثمانية فرق هي (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد) وهذه الفرق تأهلت إلى المربع الذهبي وفق النظام الجديد الذي اتبعه الاتحاد هذا الموسم، في الوقت الذي خاضت فيه بقية الفرق (كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة) مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي أفضت عن حصول فريق كفرسوم على المركز الخامس، وجاء بعده فريق الكتة بالمركز السادس، فيما هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريقا القوقازي ويرموك الشونة.
عمان بطل السيدات
واستحوذ فريق عمان على ألقاب البطولات النسوية كافة، والتي جاءت جميعها (الدوري وكأس الأردن وكأس السوبر)، بتفوق واضح للعمانيات على منافسه فريق حرثا، والأخير لم يظهر بالصورة المعتادة في هذا الموسم.
وافتتح عمان مشواره في البطولات النسوية بالفوز بلقب كأس السوبر، بعد فوزه على حرثا، وكرر الفريق المشهد بالتتويج بلقب الدوري بعد أن حقق الفوز في لقاءاته كافة، وحل حرثا بالمركز الثاتي، تلاه فريق كفرسوم بالمركز الثالث، وجاء فريق الفجر بالمركز الرابع، ثم جاء فريق البتراء بالمركز الخامس.
وأكمل عمان ثلاثية الألقاب، بعد أن توج بكأس الأردن للسيدات، حيث تفوق على حرثا في المباراة النهائية لهذه البطولة التي شهدت مشاركة أربعة فرق.
كفرسوم يتألق بالفئات
واستحقت فرق كفرسوم الفوز بالعديد من ألقاب الفئات العمرية، حيث نال الفريق لقب بطولة الواعدات، وحل فريق حرثا بالمركز الثاني، وفاز كفرسوم بلقب بطولة الناشئات، وجاء فريق حرثا بالمركز الثاني، كما تمكن فريق الشابات من الفوز بلقب البطولة، وجاء بعده بالمركز الثاني فريق وادي السير.
ونال فريق كفرسوم لقب بطولة البراعم، وحل بالمركز الثاني فريق النصر، وكذلك فاز كفرسوم بلقب بطولة البرعمات، وجاء فريق الكرك بالمركز الثاني.
كفرنجة يخطف الأضواء
وخطف فريق كفرنجة الأضواء، عندما واصل تألقه في بطولات الفئات العمرية، حيث تمكن الفريق من الفوز بلقب بطولة الواعدين، وجاء فريق الكتة بالمركز الثاتي، وكذلك ظفر كفرنجة ببطولة الناشئين، وجاء فريق العربي بالمركز الثاني.
ولم يجلس فريق كفرنجة كثيرا بين فرق أندية الدرجة الثانية للرجال، عندما عاد سريعا إلى موقعه في دوري الدرجة الأولى، بعد أن سجل حضورا طيبا في منافسات دوري الدرجة الثانية، وتمكن الفريق من الفوز بلقب الدوري، وجاء فريق ساكب بالمركز الثاني، وصعد برفقة كفرنجة إلى الدرجة الأولى، وشهد الدوري مشاركة فرق كفرنجة وساكب وأم جوزة ووادي السير ويرموك البقعة.
المنتخبات ومشاركات طموحة
المشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية جاءت طموحة، وعمد الاتحاد على بناء المنتخب الوطني للرجال من خلال تكوين منتخب الشباب مواليد 2004، والذي منح فرصة إعداد مثالية تهدف إلى أن يكون هذا المنتخب نواة للمنتخب الأول، ولعل البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد مؤخرا يؤكد تركيز واهتمام الاتحاد بهذا المنتخب، الذي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين خرجوا من مشروع مراكز الواعدين، الذي بدأ العمل به مطلع العام 2018.
وشارك منتخب العام 2004، في البطولة العربية التي جرت في عمان خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وحل فيها المنتخب بالمركز الخامس، بينما فاز المنتخب السعودي بلقب البطولة.
وشارك منتخب العام 2006 في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وجاء المنتخب بالمركز التاسع، بعد أن حقق فوزين على منتخبي العراق والمغرب، وشهدت البطولة فوز المنتخب التونسي باللقب.
المنتخب الوطني للسيدات، تمكن من الفوز بلقب بطولة غرب آسيا، التي جرت في عمان، وحل المنتخب العراقي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وأقيمت ضمن فعاليات البطولة، لقاءات حملت اسم "كأس رئيس الاتحاد الآسيوي"، بمشاركة المنتخبات الثلاثة إلى جانب المنتخب الهندي الذي فاز بلقب البطولة، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني.
وشارك المنتخب الوطني للرجال في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والجزائر والعراق، وفاز المنتخب القطري بالميدالية الذهبية، ونال المنتخب السعودي الميدالية الفضية، وحصل المنتخب الجزائري على الميدالية البرونزية، في الوقت الذي جاء فيه المنتخب الوطني بالمركز السادس.
مدير فني جديد يقود المنتخبات
وشهد العام الحالي، تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري محمد عبدالرحمن مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد مجموعة من المدربين للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية كافة.
ويحمل المدرب المصري محمد عبدالرحمن، شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية، وسبق له وأن درب المنتخبات المصرية للشباب والناشئين (مواليد الأعوام 1982، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1998)، وقادها إلى تحقيق إنجازات واسعة من أبرزها الفوز بالمركز الأول في البطولة العربية للشباب مواليد 1982.
كما حقق معهم المركز الأول لبطولة الأمم الأفريقية للشباب مواليد العام 1988، والحصول معهم على المركز الرابع في بطولة العالم للشباب، والحصول على المركز الثامن في بطولة العالم للشباب، والمركز الأول في البطولة العربية للشباب مواليد العام 1998، والمركز الأول في بطولة البحر المتوسط للشباب، والمركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية، والصعود إلى دور الـ16 في بطولة العالم للشباب.
وعلى صعيد الأندية، أشرف المدرب محمد عبدالرحمن على تدريب فريق الزمالك المصري للرجال وحصل معه على لقب الدوري في العامين 2019،2016، وعلى كأس السوبر الأفريقي في العام 2019، وعلى المركز الخامس في بطولة العالم للأندية.

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