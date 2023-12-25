Tuesday, 26 December 2023 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإنجليزية وشباب بشرى يحققان العلامة الكاملة.. والأرثوذكسي الأقوى هجوما

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- أسدل الستار على منافسات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني، فيما غادرت 8 فرق قطار بطولة الناشئين من محطته الأولى.
وطبقا لتعليمات البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهي: الأرثوذكسي واتحاد عمان والرياضي (المجموعة الأولى)، الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان (المجموعة الثانية)، شباب بشرى وغزة هاشم وكفر راكب (المجموعة الثالثة)، بيت ايدس والجليل وكفريوبا (المجموعة الرابعة)، فيما غادرت فرق، دير أبي سعيد والأشرفية والجبيهة والمقاولين والأهلي ونجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية ونجوم الأردن، البطولة المحلية من دورها الأول.
وتستأنف مباريات دوري الناشئين من محطتها الثانية في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث سيتم توزيع الفرق الـ12 المتأهلة على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (الدور قبل النهائي).
وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بانتصارين.
وفي قراءة رقمية لختام مباريات المرحلة الأولى من دوري الناشئين، يمتلك فريق الأرثوذكسي أقوى خط هجوم بتسجيله 960 نقطة في 10 مباريات بمعدل 96 نقطة لكل مباراة، يليه فريقه اتحاد عمان ثانيا بـ942 نقطة بمعدل 94.2 نقطة، ويأتي فريق الإنجليزية ثالثا بـ894 نقطة بمعدل 89.4 نقطة لكل مباراة، وكلاهما من 10 مباريات.
ويعد فريق دير أبي سعيد الأقل تسجيلا للنقاط بإجمالي 92 نقطة فقط خلال 6 مباريات خاضها بالدور الأول، بمعدل 15.3 نقطة لكل مباراة، يليه فريقا الأشرفية وكفر راكب بـ172 نقطة لكل فريق، وبمتوسط تسجيل 17.2 نقطة لكل فريق من إجمالي 6 مباريات أيضا.
واستقبلت سلة فريق غزة هاشم 165 نقطة في 6 مباريات بمعدل 27.5 نقطة، ليكون الفريق الأقوى دفاعا في الدور الأول، يليه فريق الجليل ثانيا بـ198 نقطة بمعدل 33 نقطة لكل مباراة، ويأتي فريق بيت ايدس ثالثا بـ201 نقطة بمعدل 33.5 نقطة، وكلاهما من 6 مباريات.
وفي المقابل، يعد فريق نجوم الجبيهة الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 903 نقاط في 10 مباريات بمعدل 90.3 نقطة في المباراة الواحدة، يليه المقاولين ثانيا بـ745 نقطة بمعدل 74.5 نقطة، والجبيهة ثالثا بـ743 نقطة بمعدل 74.3 نقطة من 10 مباريات أيضا.
ويعد فريقا الإنجليزية وشباب بشرى، الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة في الدور الأول، حيث فاز الإنجليزية في مبارياته الـ10 عن المجموعة الثانية، وكذلك شباب بشرى بـ6 مباريات عن مجموعته الثالثة، فيما يعد نجوم الجبيهة الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز بخسارته في 10 مباريات خاضها عن مباريات المجموعة الأولى.
ويمتلك الإنجليزي أفضل فارق نقطي (+588 نقطة)، فيما يعد فريق نجوم الجبيهة صاحب أسوأ فارق نقطي (-647 نقطة)، كما شهدت مباراة الأرثوذكسي ونجوم الجبيهة (154-18) أكبر انتصار في الدوري حتى الآن بفارق 136 نقطة، فيما كان الجليل يخسر أمام دير أبي سعيد (2-0) بالإخفاق لوجود أقل من لاعبين اثنين على أرض الصالة، تليها مباراة بيت ايدس وكفريوبا (29-28)، كأقل المباريات تسجيلا للنقاط والأقوى دفاعا من الفريقين.

MENAFN25122023000072011014ID1107655661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث