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الأرثوذكسي يتوج بلقب طاولة الأولى.. وحمادة بطلا لـالسيدات

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- توج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، بعد أن تصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما جاء فريق الوحدات بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة.
وحل فريق حمادة بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبالرصيد ذاته جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه أيضا بالرصيد ذاته فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا شباب الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، والأخير اعتذر عن عدم المشاركة في منافسات الدوري، رغم أنه صعد حديثا لدوري الدرجة الأولى رفقة فريق معان.
وشهد اليوم الختامي لمنافسات المربع الذهبي، الذي أقيم أول من أمس، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، برعاية رئيس الاتحاد طارق الزعبي، فوز فريق الأرثوذكسي على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-0، وفوز فريق مؤتة على فريق الوحدات بنتيجة 3-2.
واستحق فريق الأرثوذكسي اللقب بعد أن سجل العلامة الكاملة، والتي أهلته بأن يتربع على القمة وحيدا، ولعل الفوز المثير الذي سجله على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-2، في المرحلة الأولى من الدوري، سهل له المهمة في حملته لاسترداد اللقب، إضافة إلى تعثر منافسه فريق مدينة الحسين للشباب أمام فريق الوحدات بنتيجة 2-3، في المربع الذهبي، في الوقت الذي ظهر فيه الأرثوذكسي بصورة فنية مثالية في لقاءاته كافة، علاوة على اكتمال صفوفه بضم نجم المنتخب الوطني حسن الحوراني هذا الموسم، والذي زاد من قوة الفريق، خصوصا مع تواجد النجمين صاحبي الخبرة زيد أبو يمن وأيمن مكناي.
وفي منافسات دوري أندية السيدات، تمكن فريق حمادة من الظفر باللقب، عقب فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة 3-0، ليعتلي حمادة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق أبو نصير برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الخامس فريق البتراء برصيد 5 نقاط، وبالمركز السادس فريق سمر برصيد 5 نقاط.
ورغم أن القراءات الفنية وترشيحات المتابعين والمراقبين انصبت على فريق الأرثوذكسي للفوز باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات جيدات أمثال تيماء أبو يمن وريناد الحسيني وتينا خوري، إلا أن فريق حمادة استحق الفوز في لقاءاته كافة والتتويج باللقب، وهو يضم في صفوفه لاعبات بارزات أمثال بتول خضر وزينة صدقة ويارا الديميسي.
بطولة قوية
وعقب اللقاءات الختامية، أشاد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي بالمستويات الفنية التي ظهرت عليه الفرق، والتي ستنعكس إيجابا على تحضيرات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المنتخبات الوطنية ستخضع لبرامج تدريبية مكثفة استعدادا لخوض العديد من المشاركات الرسمية، ولعل أبرزها تصفيات منطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى جانب مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية في بطولة الأردن الدولية، التي تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
وقدم الزعبي شكره وتقديره إلى الأندية كافة التي شاركت في منافسات الدوري (الرجال والسيدات)، وعلى تعاونها الكبير مع الاتحاد في إخراج منافسات البطولة بالصورة الطيبة والإيجابية، مثلما أشاد بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها الفرق، وأسهمت كثيرا في إنجاح إحدى أهم البطولات المحلية، كما شكر الزعبي الحكم العام والحكام كافة، واللجان المساندة، الذين تولوا إدارة منافسات الدوري.

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