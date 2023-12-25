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الشطرنج يرعى بطولة النادي الوطني لمنافسات السريع

12/25/2023 2:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يرعى اتحاد الشطرنج الملكي، البطولة التصنيفية المفتوحة، والتي يقيمها النادي الوطني عند الساعة 10 صباحا، من يوم الجمعة 12 كانون الثاني (يناير) المقبل في مقره، والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد وأندية اللعبة، وتشهد مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، ولاعبي الأندية المحلين للذكور والإناث.
وتنص تعليمات البطولة، على إقامة المنافسة لفئة واحدة مفتوحة، ويسمح فيها بمشاركة اللاعبين لجميع الأعمار من الجنسين، وتقام حسب النظام السويسري من 7 جولات، بواقع 10 دقائق لكل لاعب وإضافة 5 ثوان لكل نقلة، إذا كان عدد المتنافسين 100 لاعب ولاعبة، وتقام من 9 جولات لو زاد عدد المتنافسين على 100 لاعب ولاعبة، ويغلق باب التسجيل للبطولة يوم الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويطبق قانون وتعليمات الاتحاد الدولي للشطرنج، ورصد النادي جوائز مالية تحفيزية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من البطولة، وكذلك لأحسن ناشئ وناشئة في المنافسات.
على صعيد متصل، اختتمت فعاليات بطولة الجامعات الأردنية للذكور والإناث، والتي جرت بإشراف اتحاد الرياضة الذهنية وإدارة حكامه، وشهدت مشاركة أغلب لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، حيث ظفرت جامعة العلوم والتكنلوجيا بلقب الإناث برصيد 12 نقطة، فيما حلت جامعة الزرقاء الأهلية بالمركز الثاني، وتقدمت بكسر التعادل على اليرموك التي جاءت بالمركز الثالث، والأردنية بالمركز الرابع وآل البيت بالمركز الخامس، رغم تساويهم برصيد 10 نقاط لكل منهم.
وفي مسابقات الذكور، خطفت الجامعة الأردنية اللقب برصيد 12 نقطة، وجاءت اليرموك بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، والعلوم والتكنلوجيا بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، متقدمة بكسر التعادل على الشرق الأوسط بالمركز الرابع، رغم تساويهما برصيد 10 نقاط لكل منهما، وحلت الهاشمية بالمركز الخامس، متقدمة بكسر التعادل على الأميرة سمية بالمركز السادس، والعلوم الإسلامية بالمركز السابع، رغم تساويهم برصيد 8 نقاط لكل منهم.

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