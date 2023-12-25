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الجيزاوي يتجلى بإبراز جماليات ورشاقة الخط العربي بأعمال فنية

12/25/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يعتمد الخطاط علي الجيزاوي، بتجاربه في فن الخط العربي، على حسه الفني الذي انعكس على كثير من الأعمال الفنية التي قام بإعدادها، وقد تجلى ذلك بإبراز جماليات الخط العربي بأشكاله وأنواعه كافة: الثلث والنسخ والتعليق والديواني والديواني جلي والرقعة والكوفي وغيرها من الخطوط وفنون الزخرفة الإسلامية.
تتميز الخطوط العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال مختلفة، وذلك من خلال المدى والاستدارة والتشابك بالتركيب، وفق ما قال الجيزاوي الذي أكد أيضاً أن الخط العربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزخرفة العربية الإسلامية؛ حيث يستعمل كلاهما لتزيين المساجد والقصور وعناوين الصحف وأغلفة الكتب والإعلان بشكل عام.
وتشرف الجيزاوي بالمشاركة في كتابة مصحف المدينة المنورة مع ثلة من خطاطي العالم، ممثلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية، وأشار في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الخط المستخدم في كتابة المصحف هو خط النسخ، وذلك لسهولة قراءته وظهور تشكيلاته بشكل واضح، مما يسهل عملية القراءة والحفظ. ويعمل الجيزاوي، الحاصل على درجة الإجازة في الخط العربي في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة الأردنية، أستاذا ومحاضراً ومدرباً في الخط العربي والزخرفة الإسلامية وطريقة إخراج اللوحات الفنية لطلبة المعهد الذي يتمتعون بمواهب فنية بهذا المجال.
ويرى الجيزاوي أن الخطاط لا يعد مميزا إلا إذا أتقن خطي النسخ والثلث باعتبارهما أهم الخطوط العربية الرئيسية، وذلك لصعوبة كتابتهما وعمق موازينهما التي تحتاج إلى تمرين عال وممارسة تأتي بعدها الخطوط الأخرى التي ذكرت سالفاً.
ويلفت إلى أن تعلم الخط العربي ليس بالأمر الصعب إذا توافرت الشروط الأولية من إصرار وتمرين ومراعاة القواعد الصحيحة، ومن أهمها: الرغبة في التعلم، ومراعاة بعض الأوضاع الصحيحة، مثل الإمساك بالقلم بطريقة صحيحة، والحفاظ على الوضع الصحيح للذراع، والكتابة على طاولة مائلة، والالتزام بقواعد الكتابة الصحيحة، كذلك توفر الأدوات الصحيحة.
وبالرجوع إلى أنواع الخط العربي التي ذكرت سابقا، نلقي بعض الضوء على بعضها:
خط الثلث: هو خط عربي أصيل اخترع في العصر العباسي على يد الخطاط الوزير ابن مقلة، يستخدم في كتابة الآيات القرآنية، وأسماء الكتب، والمساجد وتزيين القصور والأماكن الفخمة.
خط النسخ: أصوله عربية من العصر العباسي تم تطويره وتجويده على يد العثمانيين، وهو الخط الذي يستخدمه الخطاطون في نسخ القرآن الكريم.
خط التعليق: خط عربي وقام بتطويره الفرس، يتميز بامتداده وانسيابيته، غير قابل للتركيبات الفنية ويستخدم في كتابة العناوين والنصوص المختلفة.
الخط الديواني: ابتكره العثمانيون، وقد استخدموه في الكتابة في دواوين الملوك، يتميز بتقوساته واستلقائه على السطر، ويستخدم حاليا في كتابة عبارات الأفراح والتهنئة والمناسبات السعيدة.
الخط الديواني الجلي: وهو خط مطور عن الخط الديواني، يمتاز بتشكيلاته وزخارفه الكثيرة ويستخدم في كتابة العناوين الرئيسية وصناعة اللوحات الفنية.
خط الرقعة: ابتكره العثمانيون، وهو الخط الذي يستعمل في كتاباتنا الدارجة، يتميز بسهولة الكتابة والقراءة وأحرفه فيها استقامات، إلا أن بعض الأحرف لا تخلو من بعض التقوسات.
الخط الكوفي: ظهر في الكوفة على يد الخطاط الإسلامي ابن مقلة، ويعد أصل الخطوط العربية كلها، وأصله أخذ من الخط المسماري الذي كانت الكتابة به شائعة في تلك المنطقة، سمي بالكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة، وهو ذو أنواع كثيرة جدا يستخدم في كتابة المساجد والقصور والأقواس المعمارية، ويكتب به أهل المغرب العربي المصاحف بما يسمى الكوفي المغربي المصحفي.
وحتى يبقى الخطاط محافظا على تطوير مستواه، لا بد له من الاستمرار في التدريب والتمرين المتواصل، فإذا حصل انقطاع عن ذلك، فإن مستواه سيتراجع ولن يكون هناك تقدم؛ لأن الخط العربي هندسة روحانية وهو ذو موازين متعددة وصارمة يعتمد على التدريب والتمرين المتواصل.
يذكر أن الجيزاوي حصل على العديد من الجوائز، أبرزها: الجائزة الدولية الثالثة في الخط الديواني/ مسابقة ابن البواب/ ارسيكا، وعلى الجائزة الأولى على مستوى المملكة في خطي النسخ والثلث والخط الديواني للأعوام 2023/2022/2021، وهو عضو في جمعية الخطاطين العراقيين، وعضو هيئة التحكيم في مسابقة العقبة للخط العربي، ورئيس اللجنة الفنية ونائب رئيس ملتقى العقبة للفنون الإسلامية.
ولديه العديد من المشاركات منها: المشاركة في مهرجان بغداد الدولي الثاني العام 1993 والثالث العام 1998، والمشاركة في معارض محلية ودولية في مجال الخط العربي، والحصول على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير والأوسمة، والخطاط الرسمي والمصمم لملتقى العقبة للخط العربي والزخرفة، ومهرجان فيلادلفيا للخط العربي، ومعرض ضاد للخط العربي.
وقام الجيزاوي بإعداد ورش تعليمية عديدة في كثير من المعارض والملتقيات، وقام بالعديد من البرامج والمقابلات التلفزيونية الفضائية والإذاعية في مجال الخط العربي وتاريخه وأصوله وتطبيقاته، وأيضا له مشاركة في المؤتمر الدولي التخصصي لرسم وضبط المصاحف وخطها/ليبيا 2022، وأيضا المشاركة في ملتقى دبي للخط العربي والزخرفة 2023.

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