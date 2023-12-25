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ميتا ترفض إلغاء خاصية تساعد المتحرشين باستهداف الأطفال

12/25/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- رفض المسؤولون التنفيذيون في "ميتا" تعطيل ميزة التوصية(People You May Know) ضمن "فيسبوك"، بعد أن اقترح أحد الموظفين أنها قد تؤدي إلى استغلال الأطفال، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وأدار ديفد إرب الذي كان مديرا هندسيا في "فيسبوك" في ذلك الوقت في العام 2018، فريقا مخصصا لتحديد سلوك المستخدم غير الآمن ضمن المنصة.
واكتشف الفريق عند دراسة التفاعلات غير المناسبة بين البالغين والقاصرين ضمن "فيسبوك"، أن خوارزمية "بيبول يو ماي نو" ضمن "فيسبوك" كانت بمنزلة الطريقة الشائعة التي يستخدمها البالغون ضمن المنصة للعثور على الأطفال لاستهدافهم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وقال إرب لصحيفة وول ستريت جورنال: "كان الأمر أسوأ مما توقعه أي منا، إذ كان هناك الملايين من المتحرشين بالأطفال الذين يستهدفون عشرات الملايين من الأطفال".
وشملت بعض الحالات بالغين يطلبون من فتيات مراهقات صور خادشة للحياء مقابل المال، وتهديدات بتسريب الصور العارية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وكان المديرون التنفيذيون في "ميتا" يجرون في الوقت نفسه محادثات بخصوص الانتقال إلى تشفير رسائل "فيسبوك" لضمان خصوصية بيانات المستخدم.
ولجأ إرب إلى زملائه في "واتساب" للحصول على المشورة بخصوص كيفية مكافحة استغلال الأطفال ضمن منصة "فيسبوك"، وذلك بسبب قلقه من أن خطط التشفير قد تجعل من الصعب اكتشاف سلوك استغلال الأطفال.
واقترح فريق إرب أن تتوقف ميزة "بيبول يو ماي نو" ضمن "فيسبوك" عن التوصية بالقاصرين للبالغين، وأوضح إرب أن إدارة "ميتا" رفضت الاقتراح.
وقررت "ميتا" المضي قدما في تشفير رسائل "فيسبوك"، وأقيل إرب من منصبه على هذا المشروع، واستقال بعد مدة وجيزة وغادر "فيسبوك" في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وصرح آندي ستون المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، أن ادعاءات إرب خطأ، موضحا أنه يحق للموظفين السابقين التعبير عن آرائهم وليس أفكارهم.
وقال ستون: "استثمرنا لمدة طويلة في جهود سلامة الأطفال، وبدأنا في العام 2018 بتقييد التوصيات للبالغين المشتبه بهم، وواصلنا الجهود المستمرة لإزالة مجموعات كبيرة من الحسابات المخالفة، ودعمنا حملة ناجحة لتحديث طريقة الإبلاغ عن الحالات ضمن المركز الوطني لحماية الأطفال لتغطية العديد من الحالات غير المضمنة سابقًا".
وظهرت الخلافات الداخلية المتعلقة بكيفية معالجة سلوك استغلال الأطفال ضمن "فيسبوك" بعد أن أعلنت ميتا في شهر كانون الأول (ديسمبر)، أنها تجعل التشفير من طرف إلى طرف خيارا افتراضيا ضمن تطبيق "ماسنجر".
وقالت "ميتا": "تعني طبقة الأمان الإضافية التي يوفرها التشفير من طرف إلى آخر أن محتوى رسائلك ومكالماتك مع الأصدقاء والعائلة محمي من لحظة مغادرة جهازك إلى لحظة وصولها إلى جهاز المتلقي، ويعني هذا أنه لا يمكن لأحد، حتى ميتا، رؤية ما ترسله أو تقوله، إلا إذا اخترت إبلاغنا بالرسالة".
وذكرت الصحيفة أن الشركة أنشأت أداة داخلية تسمى (Masca) التي تعني "خاصية تأمين الأطفال من الأعمال المشبوهة" (Malicious Child Safety Actor) لاكتشاف الحسابات التي انخرطت في نشاط مشبوه مع القاصرين.
وقال متحدث باسم "ميتا" للصحيفة، إن الشركة أزالت 160 ألف حساب يتعلق باستغلال الأطفال منذ العام 2020. وزعمت وثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، أن "ميتا" لديها عن عمد ملايين المستخدمين القاصرين ضمن "إنستغرام".
وتزعم 33 ولاية في الولايات المتحدة، أن "ميتا" واصلت بشكل روتيني جمع المعلومات الشخصية للأطفال، مع أنه من غير القانوني جمع البيانات من الأطفال ممن هم تحت سن 13 عاما بموجب القانون الأميركي.

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