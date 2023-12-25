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ليش رحتوا وتركتوني.. أطفال غزة يختبرون مرارة اليتم مبكرا

12/25/2023 2:19:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- "ليش رحت يا بابا"، بهذه العبارة اختصرت طفلة غزية مرارة الوجع، لتصرخ وهو يرقد شهيدا أمامها، "أنت بتعرف يا بابا قديش أنا بحبك لا تتركني لحالي وتروح".
في هذه اللحظة هي فقدت كل شيء، الحضن والأمان، وبعض الأحلام الصغيرة التي تنتظر أن تحققها مع عائلتها، لكن قُصفت تلك الأحلام، وهدمت الذكريات، وباتت وحيدة بلا مأوى.
في كل يوم يتجدد مشهد في غزة، موجع في تفاصيله، حينما يبحث ذلك الصغير عن حضن أحد والديه، وهو وسط الأنقاض عله يستشعر بعضا من أمان مفقود، يطلب ممن حوله أن يسارعوا بالبحث، فوالداه يقبعان تحت الركام.
ولا يقل ذلك الوجع عن وجع آخر وهو يتلفت في أروقة المستشفيات عمن يشبه وجه أبيه، أو عيني والدته التي كانت تقول له دائما "سنكون بخير"، ووسط كل ذلك يحتضن إخوته المتبقين، محاولا أن يطمئنهم ويقلل من رجفة أجسادهم الصغيرة.
هو الصغير ذاته الذي لا ينظر لدماء غطت جسده الصغير، إنما كل ما يدور في قلبه وعقله هو البحث عن أحد والديه، ففقدان أحدهما هو ذلك الألم الحقيقي الذي لن يتحمله العمر برمته.
"يمكن مش ماما يمكن وحدة ثانية.. هي والله هي أنا بعرفها من شعرها.. ليه أخذتوها مني يا رب خذني معها يا رب مقدرش أعيش من غيرها"، بتلك الكلمات وثقت الطفلة الغزية تالين بصوتها المقهور وبكائها الهستيري ما يحدث حولها، وكأنها بذلك تروي مأساتها ومأساة كل طفل هناك جرب اليتم والفقدان. هي بكلماتها المحملة بالوجع تقول للعالم إنها أصبحت يتيمة، كان الجميع ممن حولها يفتشون عن كلمات لمواساتها رغم عجزهم.
الحرب الدموية على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، حملت لأهل القطاع الكثير من المآسي والأحزان جراء استهداف العدو الصهيوني لكل بقعة على تلك الأرض، الحياة في غزة باتت أمنية وسط ما يعيشونه من دمار ونزوح وفقد، والحزن يخيم بثقله على الصغار والكبار.
تحت أنقاض الحرب والقصف، أطفال يدفعون الثمن غاليا بانتهاك صريح لبراءتهم وتركهم أيتاما لا مأوى لهم. ابتسامات سلبت وذكريات شوهت ولم يبق منها إلا الوجع والحسرة، فالحرب بشراستها أخذت منهم كل شيء، حتى دفء العائلة وحنان الوالدين.
الأيتام في غزة يعيشون وجعا مضاعفا نتيجة فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، فمع كل قذيفة تستهدف بيوتهم وأحياءهم تزداد مآسيهم، مشاهد حزينة يومية تعكس مدى اليتم والحرمان لأطفال في غزة يحملون أوجاعا أكبر منهم لكنهم مع ذلك يحاولون البقاء صامدين أقوياء بإيمانهم يكابرون على جراحهم بالصبر ويضمدون حتى أوجاع الآخرين.
يوميا في غزة، يفقد عدد كبير من الأطفال ذويهم وأقاربهم وعائلات بأكملها، هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم الضحايا. صور كثيرة لأطفال شردوا وأصبحوا في عداد المجهولين لا يعرفون أحدا ولا أحد يعرفهم، فقدوا البيت والحضن الآمن. ويطوف اليتم اليوم على الآلاف من الأطفال في غزة ليبقى الجرح النازف في ضمير الإنسانية، فهم يعيشون الحرمان والضياع والخوف، لكن أحلامهم الصغيرة، ورغم الألم، تصر على أن تظل على قيد الأمل لإيمانهم بأنهم يستحقون الحياة.
منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة كانت قد بينت أن مليون طفل في غزة يواجهون مصيرا مجهولا، لا سيما الذين يعانون من حروق مروعة وجروح بالقذائف وبتر للأطراف في غياب المستشفيات الكافية لعلاجهم وتقطع السبل أمام الإمدادات الصحية لهم. وحذرت منظمات حقوقية من تأثيرات الحرب في غزة على أطفال القطاع الذين يشكلون حوالي نصف السكان هناك معظمهم لم يجربوا الحياة إلا في ظل الحصار والحروب المتكررة، ورغم صعوبة تحديد عدد الأطفال الذين باتوا أيتاما جراء العدوان الأخير على غزة، إلا أن بعض الإحصائيات تظهر أن نحو 25000 طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، والأعداد تتزايد في كل يوم.
الحرب في غزة هذه المرة، التي دخلت شهرها الثالث، لم تستثنِ أحدا على الإطلاق، الكل في مهب الريح وتحت القصف، وخاصة الأطفال الذين أجبروا على أن يختبروا الحزن باكرا، فليس لديهم خيار آخر، إذ يكبرون أعواما فوق أعوامهم، فأمام أعينهم يقتل أشقاؤهم وآباؤهم وأمهاتهم فقط لأنهم يرفضون التخلي عن وطنهم وأرضهم.
الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال فقدوا الأمان والإحساس بالحنان والحب، يعيشون غصة كبيرة في قلوبهم، وفي دواخلهم يستقر الظلم والقهر نتيجة فقدهم لوالديهم أو أحدهما.
ويلفت إلى أن الصور التي ستبقى عالقة في أذهان هؤلاء الأطفال هي صور القتل والخراب واستشهاد أهلهم أمام أعينهم، لذا ينشأون على الحرمان ومعايشة الألم والشعور داخليا بالغربة، وهذا حتما يخلق فيهم الإحساس الدائم بالقهر والحسرة بالاعتداء الصارخ على طفولتهم وانتزاع أعز ما يملكون؛ الأب والأم.
ويبين مطارنة، أن الأطفال الأيتام في غزة بحاجة إلى تدخل نفسي ودولي، فهم بحاجة لتكاتف كل الجهود ليستطيعوا أن يتوازنوا ويستمروا، فقدهم لأهلهم وبيوتهم وكل ما يحبون سيشكل لهم صدمة كبيرة، ما يتطلب مساندتهم نفسيا وتلبية احتياجاتهم وإحاطتهم بأشخاص يقدمون لهم الحب والحنان.
وما يزيد مشكلة اليتم تعقيدا ويعيق مساعدة الأطفال في القطاع، وفق مطارنة، هو الوضع المتدهور الذي تعيشه غزة من حرمان وتجويع وألم ووحشية. الوقوف إلى جانبهم وتمكينهم نفسيا سيساعدانهم على التعافي من تبعات الحرب وقسوتها ومساندة أنفسهم، وسيكونون قادرين على الكفاح واستعادة حريتهم وأرضهم.
ووفق الاختصاصي التربوي الأسري الدكتور عايش نوايسة، فإن الحرب الوحشية على غزة خلقت اختلالا واضحا لدى الأطفال في الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية، وهذا ما يتسبب في فقدان التوازن نتيجة خسارتهم لوالديهم وعائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم والامتداد الطبيعي للحياة الاجتماعية. وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من قبل التربويين ليتمكنوا من إعادة ترميم نفسية الأطفال الأيتام، فهم لم يفقدوا لعبة، هم فقدوا أسرهم ووالديهم.
لذلك، يجب أن يكون التدخل على درجة عالية جدا ليستعيدوا توازنهم ويكملوا حياتهم، وقد يكون التدخل هنا أبعد من التدخل التربوي، وخاصة في المرحلة الأولى، فهؤلاء الأطفال وبعد فقدهم لأحد والديهم أو كليهما، بحاجة إلى حصانة نفسية وعلاج يعيدهم للحياة وللتفكير المنطقي.
ويشير إلى أن التأهيل التربوي لهؤلاء الأطفال يستدعي وجود برامج قادرة على إعادة دمجهم اجتماعيا وعاطفيا ضمن مؤسسات تربوية تحتضنهم وتستطيع أن تقدم لهم الرعاية والأمان، علما أن الأطفال في غزة على مستوى عال من التربية والإيمان ولديهم الوعي الكبير بقضيتهم، فقد شاهدنا الكثير منهم يتمنون الشهادة واللحاق بذويهم، وهذا كله يعكس مدى عمق تربيتهم وصبرهم على ما يواجهونه من انتهاك متعمد لحقوقهم وإنسانيتهم.

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