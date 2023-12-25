النائب ميادة شريم خلال مشاركتها في مؤتمر الميثاق الوطني: هكذا هي فلسطين في وجدان الأردنيين ملكًا وشعبًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شاركت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، في المؤتمر الشبابي الأول الذي أطلقه حزب الميثاق الوطني تحت عنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" والذي أقيم السبت في قصر الثقافة التابع لمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان.
وقالت النائب شريم حول مشاركتها في المؤتمر : "سعدت جدًا بمشاركة فريقي الشبابي التطوعي كشباب فاعل في المؤتمر الذي يهدف لاطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للاردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضافت شريم : "فخورون جميعا بالدور الكبير الذي تقدمه قيادتنا الهاشمية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، فخورون ايضا بالتضامن الكبير الذي قدمه الشعب الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، هكذا هي فلسطين دوما في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".
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