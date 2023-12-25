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النائب ميادة شريم خلال مشاركتها في مؤتمر الميثاق الوطني: هكذا هي فلسطين في وجدان الأردنيين ملكًا وشعبًا

12/25/2023 2:19:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، في المؤتمر الشبابي الأول الذي أطلقه حزب الميثاق الوطني تحت عنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" والذي أقيم السبت في قصر الثقافة التابع لمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان.

وقالت النائب شريم حول مشاركتها في المؤتمر : "سعدت جدًا بمشاركة فريقي الشبابي التطوعي كشباب فاعل في المؤتمر الذي يهدف لاطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للاردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضافت شريم : "فخورون جميعا بالدور الكبير الذي تقدمه قيادتنا الهاشمية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، فخورون ايضا بالتضامن الكبير الذي قدمه الشعب الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، هكذا هي فلسطين دوما في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".

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