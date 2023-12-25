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الزميل الغول مديرا للمركز الإعلامي في حزب نماء

12/25/2023 2:19:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة تعيين الإعلامي زكريا الغول مديرا للمركز الإعلامي في حزب نماء.

والغول أحد أبرز العاملين في قطاع الإتصال المؤسسي، والصحفي، منذ يزيد من 13 عاما وكان قد شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس شعبة الإعلام في الجامعة الأردنية سابقا ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا واخصائي علاقات -عامة شركة ماسم - السعودية

وعمل الغول محاضرا غير متفرغ في جامعتي الأردنية واليرموك اذ يحمل درجة الماجستير في الإعلام الرقمي وحاصل على أكثر من 30 تدريب صحفي متخصص محلي وعالمي.

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