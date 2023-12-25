فصل للكهرباء عن مناطق في الأغوار الجنوبية الثلاثاء (أسماء)

فصل للكهرباء عن مناطق في الأغوار الجنوبية الثلاثاء (أسماء)
التاريخ
12/25/2023 2:19:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل
مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الثلاثاء،
لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي
سيكون من الساعة 6:30 صباحاً، لغاية 9 صباحاً، وسيشمل مناطق: النقع وعنيزة وغور
الصافي والجبل. (بترا)
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