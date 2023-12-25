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إغاثة غزة.. أسرع وأسهل الطرق الرسمية

12/25/2023 2:19:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د . زايد حماد غيث
لا شك أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقوم بدور ريادي في إغاثة الأهل في غزة من خلال تسيير الطائرات وكذلك القوافل البرية التي دخلت مباشرة من الأردن إلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم وهذه خطوة دالة على مدى الحرص الإنساني للقيادة الهاشمية لإيصال المساعدات الإنسانية للأهل والأشقاء في غزة.
ومن المعلوم أن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل والعوائق من أجل عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء عن طريق معبر رفح الذي تتكدس به المساعدات ولا يسمح بإدخال إلا مساعدات بسيطة لا تكفي لقرية صغيرة وليس قطاع غزة الذي فيه خمس محافظات وهي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس ورفح وتعداد سكانها يصل إلى مليونين ومائتي ألف مواطن محاصرين منذ أكثر من سبعة عشرة عاما من بدء العدوان الهمجي البربري.
ومن المؤكد أن جميع البضائع التي تدخل غزة وخاصة عن طريق معبر رفح يتم إرسالها في البداية إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي ليتم تفتيشها وادخالها ضمن الضوابط والشروط والمواصفات الإسرائيلية وبعد ذلك تعود لتدخل من معبر رفح.
إن التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية واضح بأنه من ضمن الرؤية الاستراتيجية الحربية الإسرائيلية وهو مخالف لكل الأعراف والتقاليد وحتى المنظومة الدولية والتي ما تزال تقف عاجرة عن ادخال المساعدات لغزة إلا ما ندر وهذا الأمر يعزز مبدأ ازدواجية المعايير الدولية.
إن عملية إدخال المساعدات بالطريقة التقليدية من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل تستغرق وقتا طويلا ناهيك عن عمليات الإدخال المتواضعة جدا حيث صرح المفوض السامي في الأمم المتحدة بأن ما يدخل غزة لا يكفي واحد بالمائة من الاحتياجات وكذلك صرحت الاونروا بأن غزة بحاجة إلى إدخال ما يقارب سبعمائة وخمسين شاحنة يوميا والمتتبع وبعد مضي ثمانين يوما يجد بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة لا يتجاوز ثلاثة آلاف شاحنة.
في هذه الظروف الصعبة والتعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات ما هي أسهل وأسرع الطرق لايصال المساعدات للأهل في غزة دون المرور على هذه المعابر وتلك الحواجز الإسرائيلية.
في متابعة ميدانية مع المؤسسات والجمعيات العاملة المرخصة والتي تعمل بشكل قانوني داخل قطاع غزة أفاد معظمهم بأنه يتوافر في السوق المحلي في قطاع غزة وفي أغلب المحافظات مواد غذائية مثل الخضار واللحوم وأيضا يتوافر وسائل تدفئة بسيطة مثل الفحم وهذا المواد يمكن شراؤها من السوق المحلي في غزة ولكن المشكله عدم توفر السيولة النقدية للشراء.
وعند سؤال تلك المؤسسات والجمعيات عن طريقة التعامل المباشر معهم في هذه الظروف الصعبة كانت إجابتهم بأنه يمكن التواصل معهم داخل غزة أو من خلال مندوبين ومكاتب خارج غزة يمكن التواصل معهم لترتيب تنفيذ تلك المشاريع المتوفرة لديهم.
إن هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية تعمل في ظل ظروف صعبة نتيجة القصف والقتل الحاصل. ولديها كل الحرص على القيام بواجبها الإنساني من خلال توفر كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين الذين تقطعت بهم السبل.
ولذلك يمكن للمهتمين التواصل مع هذه المؤسسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال محرك البحث جوجل ومن خلال البحث عن الجهات العاملة والمرخصة والقانونية العاملة داخل قطاع غزة.
إن الواجب الإنساني يفرض علينا أن نبحث عن كل الطرق والوسائل المتاحة بشكل قانوني ورسمي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إن حجم الكارثة عظيم وإن الأمر يستوجب تظافر كل الجهود الإنسانية من أجل المساهمة في تخفيف المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة.
إن القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية يجب أن تسمو في هذه الوقت وتكون حاضرة لكي لا نكون شهداء على كارثة إنسانية لم نقدم لها شيئا.

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