عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الاقصى وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي .
وأضافت دائرة الأوقاف، أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين .
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