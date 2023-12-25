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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الاقصى وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي .
وأضافت دائرة الأوقاف، أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين .

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