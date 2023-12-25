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لماذا خبأ الاحتلال معلومة قتل 5 من محتجزيه داخل نفق في غزة؟

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار تقرير صحفي للإعلام العبري عن عثور جيش الاحتلال الإسرائيلي على 5 جثث لمحتجزين "إسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية داخل نفق، الجدل في الأوساط الشعبية داخل الكيان المحتل.

وكشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، عن تفاصيل جديدة لواقعة العثور على جثث 5 تعود لمحتجزين في قطاع غزة، قرب منطقة جباليا شمالي القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأحد عن انتشال جثث 5 محتجزين من شبكة أنفاق تحت الأرض في جباليا، بعد أن قتلوا خلال احتجازهم لدى حركة حماس، حيث تؤدي الهجمات العشوائية للاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة إلى قتل المحتجزين لدى المقاومة، في إشارة على عدم إيلاء الاحتلال أهمية كبرى لمواطنيه.
وبينت الصحيفة أن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة، إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالي أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول.
وقالت إن الجيش أعلن عن اكتشاف الجثتين الأوليين فقط، وأحجم عن الإعلان عن الثلاث جثث الأخرى "حتى تنتهي القوات الإسرائيلية في المنطقة من عملياتها".

ويرجح أن يكون السبب الرئيسي لإخفاء الاحتلال المعلومات حول اكتشاف جثث قتلاه إلى خوفه من تعريض أفراده لخطر الاستهداف من قبل المقاومة، التي اوقعت ولا زالت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.
وقالت "جيروسالم بوست" إن النفق الذي عثر فيه على الجثث "كان واسعا، ويضم مصعدا وغرفا كبيرة، وينقسم إلى غرف جانبية"، مدعية أن جيش الاحتلال استخدم 13 طنا من المتفجرات لتفجير النفق بأكمله، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا.
والمحتجزين الخمس القتلى، وهم 3 جنود ومدنيان، هم إيدن زكريا وزيف دادو، اللذان تم العثور على جثتيهما في 12 ديسمبر، وإيليا توليدانو ونيك بيزر ورون شيرمان.

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