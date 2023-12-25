لماذا خبأ الاحتلال معلومة قتل 5 من محتجزيه داخل نفق في غزة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أثار تقرير صحفي للإعلام العبري عن عثور جيش الاحتلال الإسرائيلي على 5 جثث لمحتجزين "إسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية داخل نفق، الجدل في الأوساط الشعبية داخل الكيان المحتل.
وكشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، عن تفاصيل جديدة لواقعة العثور على جثث 5 تعود لمحتجزين في قطاع غزة، قرب منطقة جباليا شمالي القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأحد عن انتشال جثث 5 محتجزين من شبكة أنفاق تحت الأرض في جباليا، بعد أن قتلوا خلال احتجازهم لدى حركة حماس، حيث تؤدي الهجمات العشوائية للاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة إلى قتل المحتجزين لدى المقاومة، في إشارة على عدم إيلاء الاحتلال أهمية كبرى لمواطنيه.
وبينت الصحيفة أن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة، إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالي أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول.
وقالت إن الجيش أعلن عن اكتشاف الجثتين الأوليين فقط، وأحجم عن الإعلان عن الثلاث جثث الأخرى "حتى تنتهي القوات الإسرائيلية في المنطقة من عملياتها".
ويرجح أن يكون السبب الرئيسي لإخفاء الاحتلال المعلومات حول اكتشاف جثث قتلاه إلى خوفه من تعريض أفراده لخطر الاستهداف من قبل المقاومة، التي اوقعت ولا زالت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.
وقالت "جيروسالم بوست" إن النفق الذي عثر فيه على الجثث "كان واسعا، ويضم مصعدا وغرفا كبيرة، وينقسم إلى غرف جانبية"، مدعية أن جيش الاحتلال استخدم 13 طنا من المتفجرات لتفجير النفق بأكمله، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا.
والمحتجزين الخمس القتلى، وهم 3 جنود ومدنيان، هم إيدن زكريا وزيف دادو، اللذان تم العثور على جثتيهما في 12 ديسمبر، وإيليا توليدانو ونيك بيزر ورون شيرمان.
MENAFN25122023000072011014ID1107655645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.