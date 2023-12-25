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نداء عاجل من حماس للجنائية الدولية

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى تجاوز الضغوط السياسية وتحمل مسؤوليتها لمحاسبة المسؤولين عن القتل والفظائع في غزة.

وقالت الحركة: "ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب". (الجزيرة نت)

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