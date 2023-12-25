نداء عاجل من حماس للجنائية الدولية

نداء عاجل من حماس للجنائية الدولية
التاريخ
12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى
تجاوز الضغوط السياسية وتحمل مسؤوليتها لمحاسبة المسؤولين عن القتل والفظائع في
غزة.
وقالت الحركة: "ندعو المحكمة الجنائية
الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب". (الجزيرة نت)
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