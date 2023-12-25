الاحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة وفوسفورية

الاحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة وفوسفورية
التاريخ
12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة برج الملوك
جنوبي لبنان بقذائف حارقة، وذلك بعد إطلاق صواريخ باتجاه الموقع العسكري
الإسرائيلي المقابل لبلدة بليدا جنوبي لبنان.
واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدة العديسة
جنوبي البلاد بقذائف فوسفورية. (الجزيرة نت)
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