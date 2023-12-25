Tuesday, 26 December 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة وفوسفورية

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة برج الملوك جنوبي لبنان بقذائف حارقة، وذلك بعد إطلاق صواريخ باتجاه الموقع العسكري الإسرائيلي المقابل لبلدة بليدا جنوبي لبنان.

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدة العديسة جنوبي البلاد بقذائف فوسفورية. (الجزيرة نت)

MENAFN25122023000072011014ID1107655642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث