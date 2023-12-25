ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20
ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت
وزارة الصحة في غزة.
وأضافت الوزارة اليوم الاثنين، أن 250 فلسطينيا
استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 500 آخرون.
وفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة،
يكثف الاحتلال غاراته على مناطق عدة بالقطاع، فيما تكدست جثامين الشهداء في ساحة
مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. (الجزيرة نت)
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