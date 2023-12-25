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ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وأضافت الوزارة اليوم الاثنين، أن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 500 آخرون.

وفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، يكثف الاحتلال غاراته على مناطق عدة بالقطاع، فيما تكدست جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. (الجزيرة نت)

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