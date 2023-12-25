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مسيّرة مفخخة تستهدف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي.

يأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطائرات المسيّرة.

وقالت إن استهداف القاعدة يأتي ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. (الجزيرة نت)

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