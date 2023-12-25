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الاحتلال يسجل عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل البطالة

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مؤسسة التأمين الوطني في تل أبيب قولها إنها سجلت منذ بداية الحرب في غزة عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل البطالة.

ويتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة جراء استمرار الحرب في غزة، ما يؤثر على مستويات البطالة في "إسرائيل". (الجزيرة نت)

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