الاحتلال يسجل عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل البطالة
التاريخ
12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن
مؤسسة التأمين الوطني في تل أبيب قولها إنها سجلت منذ بداية الحرب في غزة عددا
قياسيا من طلبات الحصول على بدل البطالة.
ويتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة جراء
استمرار الحرب في غزة، ما يؤثر على مستويات البطالة في "إسرائيل". (الجزيرة نت)
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