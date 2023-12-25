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نتنياهو: لن نوقف الحرب إلا بتحقيق الانتصار لكننا نحتاج وقتا لذلك

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن حكومته تبذل كل مجهود لاستعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أنه تحدث مع الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني حول هذا الأمر.

وأردف أنه لا يريد الكشف عن كل المجهودات المبذولة، كما أكد أن "إسرائيل" لن توقف الحرب إلا بتحقيق انتصارها وهي تحتاج وقتا لذلك، وفق تعبيره.

وتابع أن "إسرائيل" لن تتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وذكر أنه طالب الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل تحرير المحتجزين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال إن الحرب في غزة ستستمر وقتا طويلا ونهايتها ليست وشيكة، وأضاف أن القتال سيشتد في الأيام المقبلة، وفق تعبيره.

ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع. (الجزيرة نت)

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