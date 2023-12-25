بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو هو المذنب الأساس في القصور الأمني، السياسي والاجتماعي الذي أدى إلى مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) ونشوب الحرب. فالآلاف الذين تظاهروا في نهاية السبت في تل أبيب، في حيفا وفي قيساريا بالدعوة إلى تنحيته من منصبه كرئيس الوزراء، يثبتون أنه نضجت الظروف لاستئناف الاحتجاج وتوسيع صفوفه.

لا يوجد شيء محق أكثر من الاحتجاج ضد نتنياهو. نعم، الآن، في زمن الحرب. لا يوجد شيء محق أكثر من المطالبة بتنحيته. نعم، الآن، بالذات في وقت الحرب. الصدمة التي تعرضت لها الدولة في السبت الأسود – والتي باتت نقطة انعطافة في تاريخ دولة إسرائيل – هي التفسير لأن الاحتجاج ضد نتنياهو توقف.

ليس صدفة أن نتنياهو رفض أخذ المسؤولة عن المصيبة التي وقعت لدولة إسرائيل. رفضه عمل ذلك هو جوهري لشخصيته. سلوكه يثبت بانه يستغل فقط الزمن الذي منحته إياه الحرب كي يستعد من ناحية سياسية لـ"اليوم التالي". بتثبيت الرواية وبموجبها القصور هو كله على الجيش، الاستخبارات والشاباك، والمفهوم الوحيد الذي انهاء هو مفهوم أوسلو، والمذنبون هم اسحق رابين ومواصلو طريقه. والاحتجاج بالطبع.

كل هذا دون قول كلمة واحدة عن الانقلاب النظامي الذي دفع به قدما في خدمة اليمين المتطرف، الكهاني، المتعطش للدم والتفوق اليهودي، الذي هو نفسه صوغه بتهكم غير مسبوق – والذي كبحه الاحتجاج في جهد مدني بطولي (وماذا كان سيحصل هنا في الأسابيع الأولى للهجوم، من دون منظمة "أخوة السلاح" التي شغل المتطوعون فيها مكان الدولة التي اختفت وكأن الأرض ابتلعتها؟).

في 7 تشرين الأول (أكتوبر) "مدير مشروع إسرائيل" تبين كفزاعة. كل ما قاله نتنياهو تبين كذر للرماد في العيون. فهو ليس فقط لم ينجح في طمس الكفاح الفلسطيني، بل إن دولة إسرائيل تحت قيادته – الأطول من ولاية كل رئيس وزراء آخر، حتى أكثر من ولاية دافيد بن غوريون – انكشفت بعريها.

ليس صدفة أن كل من كانوا في 7 أكتوبر في بلدات الغلاف وصفوا فراغا: لا توجد دولة، لا يوجد جيش. أحد لم يأتِ.

الدولة لم تكن لأن نتنياهو الغاها. على مدى السنين اقنع الجميع أن الدولة هي هو ووضع نفسه قبل مصالحها، ومصالح الجمهور، ومصالح المستقبل وعند الضائقة انكشفت الحقيقة: لا يوجد شيئ.

شهران ونصف منذ بداية الحرب واضح للجميع بان ليس لمواطني إسرائيل الترف للانكباب على إحساس الصدمة التي ألمت بهم والسماح لنتنياهو بمواصلة حكمه. إذ إن من دمر لا يمكنه أن يكون هو من يصلح. حان الوقت لمطالبة من أوقع هذه المصيبة على دولة إسرائيل أن يخلي كرسيه وأن يسمح للآخرين بإصلاح ما دمره.