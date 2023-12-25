MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ايهود ياتوم

قبل 67 سنة في شهر نيسان (ابريل) 1956، ألقى وزير الدفاع في حينه الفريق موشيه دايان تأبينا دخل صفحات تاريخ دولة إسرائيل، تأبينا في أثناء جنازة روعي روتبرغ الراحل، من كيبوتس ناحل عوز، من مقيميه ومؤسسيه، كيبوتس صعد على الأرض، حدود قطاع غزة، قبل بضع سنوات من ذلك، وفقا لمفهوم الأمن لدولة إسرائيل، من يوم استقلالها وحتى مجرد أيامنا هذه، مفهوم أمن يفيد بأن إقامة بلدات على طول وبمحاذاة حدود الدولة هي ضمانة للأمن وتشكل مدماكا مهما لوجودنا ولحماية أمننا واستقلالنا.

في هذا التأبين، قال دايان ضمن أمور أخرى "هل نسينا أن مجموعة الفتيان هذه، التي تسكن في ناحل عوز، تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، بوابات خلفها يكتظ مئات آلاف العيون والأيادي، التي تصلي لإضعافنا فتأتي كي تتمكن من تمزيقنا إربا، أنسينا هذا. فمن أجل ألا يأتي الأمل لإبادتنا، فإننا ملزمون بأن نكون صبح مساء مسلحين وجاهزين. مئات آلاف العرب الذين يتواجدون حولنا ينتظرون اللحظة التي تتمكن فيها أيديهم من نيل دمنا، فلا يجب أن تشيح عيوننا كي لا تضعف أيدينا، هذا هو قضاء جيلنا، هذا هو خيار حياتنا، أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومتصلبين، وإلا فسيفلت من أيدينا السيف وتبتر حياتنا".

"روعي، النور في قلبه أغشى عينيه ولم يرَ بريق الدمار وأمل السلام أصم أذنيه فلم يسمع صوت القتل الكامن، ثقلت بوابات غزة وتمكنت منه".

في تلك الأيام، كانت خلايا الفدائيين تقوم باجتياح بلدات مدنية، تقتل مدنيين، تحرق حقولهم -أحداث أدت بحكومة إسرائيل الى القرار بشن حرب ضد مصر، والتي كانت تسيطر في ذلك الوقت على قطاع غزة، بعد سلسلة طويلة جدا من عمليات الثأر التي قامت بها وحدة 101 والمظليين، حرب كانت هي الأولى بعد حرب الاستقلال وكانت تسمى "الحملة المقدسة".

تأبين الفريق دايان تقشعر له الأبدان في ملاءمته لهذه الأيام، مناسب جدا لـ7 أكتوبر، السبت الأسود الرهيب، وللأسف فإننا لم نتعلم شيئا منذئذ، لا شيء. ما كان في العام 1956 يتلاءم مع ما يجري اليوم في العام 2023. لم تستخلص استنتاجات أو دروسا.

في العام 1993، قبل عامين من اغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسحق رابين على أيدي قاتل يهودي حقير، ألقى رابين خطابا أمام خريجي دورة عسكرية، خطاب الـ"سيكون على ما يرام". في أثناء خطابه، ادعى رابين بأنه لإحدى مشاكلنا الأليمة يوجد اسم واسم عائلة، وهذا عبارة من كلمات "سيكون على ما يرام". عبارة لا تطاق. من خلف هذه الكلمات يختبئ بشكل عام كل ما هو ليس على ما يرام، الغرور، إحساس مبالغ فيه بالثقة في النفس، قوة وبهاء لا مكان لهما. إن الـ"سيكون على ما يرام" هو مؤشر على الأجواء التي تحاذي انعدام المسؤولية، انعدام النظام والانضباط، المهنة الغائبة، التبطل القائم، أجواء الخفة هي للأسف من نصيب جماهير غفيرة في إسرائيل.

فهل تعلمنا شيئا منذئذ؟ هل استوعبنا وطبقنا التحذيرات، الأضواء الحمراء الفاقعة، المخاوف التي عبر عنها أمامنا رئيسا أركان في الماضي أصبحا سياسيين وزعيمين؟

لا ولا، لم نتعلم أي شيء على الإطلاق، العكس هو الصحيح، السياسيون في الأعوام الأخيرة، زعماؤنا، انشغلوا بالمخاصمة الواحد مع الآخر، والحرص فقط على أنفسهم وأحزابهم، وكأنه لا توجد دولة وكأنه لا يوجد مواطنون في الدولة، فشتموا وسبوا وأهانوا قادة الجيش وخصومهم السياسيين، غيروا أنظمة العالم وأنظمة الحكم، أضعفوا جدا قوة الردع التي كانت فخارنا منذ عشرات السنين، انشغلوا بالتافه وليس بالجوهر، استخفوا وألغوا كل من فكر بشكل مختلف، كل من لم يتفق مع الحكومة، ألغوا الأعداء الذين أرادوا إبادتنا، وتعالوا بغرور وفاكموا الفجوات في المجتمع الإسرائيلي.