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الحرب على السلطة الفلسطينية

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: اليشع بن كيمون

هل نتنياهو الرافض والمتردد، الذي درج على ألا يتخذ قرارات قاطعة، قرر بالذات في موضوع معقد بهذا القدر؟ هل في خلفية الحرب ضد حماس أعلن نتنياهو الحرب على السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة؟
منذ أسبوعين ونتنياهو يتحدث ضد السلطة ويستثمر في نزع الشرعية ضدها في العالم. وهو يكرر الرسالة إياها المرة تلو الأخرى: السلطة هي "فتح ستان". وان كان كل شيء قيل في سياق "اليوم التالي" في قطاع غزة، لكن لا يمكن قطع هذه الأقوال عمن يجلس في المقاطعة في رام الله، ورجاله منتشرون في أرجاء الضفة. أبو مازن، وإن كان عجوزا، إلا أنه يسمع جيدا الرسائل من القدس. هذه التصريحات تدفع قدما بفكرة قديمة السنين ومعروفة للمستوطنين، وبموجبها على إسرائيل أن تعمل على سحق وتفكيك السلطة الفلسطينية، ومن الأفضل عمل ذلك الآن واستغلال الوضع الحربي.
سنحاول شرح الأمور من الخاص إلى العام. في هذه الأيام بحثت الحكومة ضمن أمور أخرى في موضوعين ذوي مغزى للمسألة، وإن كانا تكتيكيين إلا أنهما يشهدان على الروح الاستراتيجية. إدخال العمال إلى أراضي إسرائيل ويهودا والسامرة، وتحويل المال إلى السلطة الفلسطينية المنهارة. مسألة العمال تعتبر ذات مغزى أقل، لكن لها أيضا وزن أمني ثقيل: قادة جهاز الأمن يشرحون لكل من يسأل أن إدخال نحو 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، ونحو 40 ألفا آخرين إلى المستوطنات، هو حاجة أمنية صرفة، إذ إن كل لحظة لا يعمل فيها الفلسطينيون تقربهم من دائرة العنف. بالمقابل، يقف سكان المستوطنات في يهودا وكذا الشرطة، ويقال: "إن الحديث يدور عن خطر ذي مغزى من شأنه أن ينتج عمليات". تلك المواقف تتكرر بالنسبة للمال المحول للسلطة: جهاز الأمن يشرح أن انهيار السلطة سيؤدي إلى فوضى في الضفة، الأمر الذي سيؤثر مباشرة على الوضع الأمني ومن شأنه أن يجر أعمال إخلال جماهيرية بالنظام، بوابة انتفاضة، وبالمقابل يصر الوزيران سموتريتش وبن غفير، بأنهما لن يسمحا للمال بالمرور، وبالتأكيد ليس المال المخصص لغزة. بل إن سموتريتش ورجاله حذروا من أنه إذا أراد نتنياهو إن يحول المال إلى أبو مازن، فسيتعين عليه أن يبحث عن وزير مالية آخر. حتى هنا التكتيك.
أما الاستراتيجية التي خلف هذه الخطوات، إذا ما خرجت إلى حيز التنفيذ، فستغير وجه الضفة بشكل ذي مغزى. الخلاف بالنسبة لإدخال العمال يقبع فوق السؤال هل السماح للعمال الفلسطينيين على الإطلاق بالعمل في إسرائيل؟ رؤساء المجالس في يهودا والسامرة يقولون: "إنه يجب الاعتماد على عمال أجانب أو إسرائيليين وفك الارتباط مع الفلسطينيين. هكذا أيضا في موضوع الدفعات". سموتريتش وبن غفير يدعيان أنه لا يوجد أي فرق بين السلطة وحماس، على إسرائيل أن تدفع نحو تفكيكها، سواء في شكل وقف تحويل المال ومنع إدخال العمال، ايهما يأتي قبل الآخر؟ توجد الكثير من الاقتراحات.
هنا يدخل الى الصورة نتنياهو، الذي تجاه الخارج على الأقل يسير على الخط مع سموتريتش وبن غفير في هذا الشأن، وعمليا اعلن الحرب على أبو مازن. غير ان رئيس هيئة الامن القومي هنغبي، المقرب من نتنياهو، ينقل في وسائل الاعلام العربية رسائل أخرى تماما، عن سلطة فلسطينية مختلفة او متجددة، بروح تتعاطى مع مطالب الأميركيين. اذن هل سينجر نتنياهو وراء سموتريتش وبن غفير ويواصل اسقاط السلطة الفلسطينية، ما سيؤدي الى نظام جديد على مسافة كيلومترات من قلب البلاد؟ أم ربما، مثلما في الماضي، يقول نعم، يفكر لا وعمليا يؤجل الى ما بعد.

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