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العودة إلى الحرب

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ناحوم برنياع

أربعة أجانب، مستشاران إستراتيجيان، صحفيان، زاروا هنا مؤخرا، والتقوا في حديث خلفية قيادة المؤسسة السياسية والأمنية. سؤال واحد طرحوه عليّ أذهلني. فقد سألوا "ماذا، هل صحيح أن إسرائيل تخلت عن المخطوفين؟"، أنتم مخطئون، قلت. من أين تأخذون هذا؟ "هذا ما فهمته بين السطور"، أجاب أحدهم. أما الآخرون فاختاروا صياغات مشابهة. قالوا "فهمنا بأن تعليمات مقرري السياسة لديكم بأنه لن يخرج أي واحد آخر من هناك حيا".
أعتقد أن الانطباع الذي أخذتموه لا يعكس السياسة، قلت. هو يعكس التشاؤم الذي حل هنا على الجميع منذ 7 أكتوبر. وقد أشركوكم في هذا المزاج.
إذن ما هي السياسة، سألوا. مركبة، أجبت. متذبذبة، متشوشة. توجد لنا مشكلة عسيرة في سلم الأولويات.
حرب غزة، لنضع جانبا كل الأسماء التي تتطاير في الهواء في محاولة لإيجاد اسم لها الآن -أديرت من يومها الأول حسب أهداف لم تنسجم مع الواقع. نتنياهو عرض كهدف إبادة حماس حتى الحماسي الأخير. في الجيش الإسرائيلي، فهموا بأن هذا هدف غير قابل للتحقق. فهو سيعود الى الجيش كلائحة اتهام في لجنة التحقيق. ولهذا فقد أعادوا صياغته: لا إبادة ولا تصفية -تفكيك قدرات. في نظر القارئ الفارق قد يبدو هامشيا، كلمة هنا، كلمة هناك. أما في الميدان فهو ليس هامشيا على الإطلاق. منذ بداية الحرب والجيش الإسرائيلي يناور بين الهدفين. تصفية مسؤولين كبار، استحكامات، مخازن سلاح وأنفاق تستوي هذه كلها مع مهمة التفكيك التي تبناها الجيش الإسرائيلي؛ هدم أكثر من نصف المباني في القطاع وتحويل قربة مليوني نسمة لنازحين يستوي مع حلم الإبادة لدى نتنياهو.
في البداية لم تذكر إعادة المخطوفين على الإطلاق كأحد أهداف الحرب. نسوها. بعد ذلك أضافوها. ومنذئذ وهي ترفع وتنخفض في سلم الأهمية. في وسائل الإعلام يوجد لها تعبير أكثر مما في الميدان. ريح الإسناد التي يعطيها الكابينت لجهود دادي برنياع ونيتسان الون، مديري المفاوضات، متعلقة باعتبارات سياسية. في هذه اللحظة الدعم كامل: صفقة مخطوفين أخرى ستسهل على نتنياهو أن يسوق للجمهور الانتقال الى مرحلة الصيانة في الحرب، دون إنجازات يمكنه أن يلوح بها.
منذ البداية كان يبدو أنه يوجد تضارب بين الحاجة لصفقة والتطلع الى إبادة حماس: فمرشح الإبادة لا يميل الى عقد الصفقات. أما الجيش فقد وجد السبيل لتسوية التضارب: الضغط العسكري سيلين السنوار. مشكوك أن يكون هذا نجح في الطريق الى الصفقات السابقة؛ مشكوك أن ينجح هذا اليوم.
أعرف أن الكثيرين في الجمهور لا يحبون الشكوك في ذروة الحرب. فعندما تطلق المدافع نيرانها، تكون حاجة الى توحيد الصفوف. لكنها تطلق النار منذ شهرين ونصف، وإذا كان الأمر متعلقا بنتنياهو، فإنها ستطلق النار لسنوات أخرى. والمخطوفون ما يزالون هناك، ووضعهم يتردى. حتى مراقب الدولة، الشخصية الغافية بشكل عام، يفهم بأن لا مفر من الانتقاد.
مستوى سياسي أكثر توازنا كان سيضع سلم أهداف قابل للتحقق: خلق الظروف لإعادة المخطوفين؛ تفكيك القدرة العسكرية والسلطوية لحماس؛ إعادة إحساس الأمن لسكان الغلاف والحدود اللبنانية؛ إعادة تأهيل البلدات؛ خلق الظروف لإقامة حكم بديل في غزة.
في نهاية الأسبوع الماضي، ضربنا فائض المهام بكل القوة. 14 مقاتلا قتلوا في يومي الجمعة والسبت. هم قتلوا في شمال القطاع الذي لم يطهر نهائيا بعد، في مخيمات اللاجئين في الوسط وفي الأحياء الشرقية من خانيونس. قتلوا في انفجار عبوات وفي اشتباكات مع خلايا مهاجمين. الثمن باهظ، لكن أسهل علينا أن نحتمله عندما يكون واضحا ما الذي تسهم به هذه الأعمال في أهداف الحرب. ما الذي تدفعنا به الى الأمام لاستقرار الحدود وإعادة تأهيل الخراب. خلية حماس أخرى صفيت، فوهة نفق أخرى فجرت، لن تغيرا الواقع في القطاع. حان الوقت للعودة الى الأرض: تسريح الاحتياط، تقليص القوات، القتال في سبيل ما هو مهم.
الكل يعرف ما الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه في استمرار الحرب على هذا النطاق. السؤال هو ما الذي يريد تحقيقه بيني غانس، ما الذي يريد تحقيقه غادي آيزنكوت. الحرب ليس هدفا بحد ذاتها، هي وسيلة في الطريق الى شيء ما. الى أين تؤدي طريقهما؟

MENAFN25122023000072011014ID1107655633

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