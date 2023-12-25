Tuesday, 26 December 2023 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صفقة نتنياهو بايدن: الحرب مقابل مساعدة إنسانية

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل

حل عيد الميلاد، والجيش الإسرائيلي ما يزال غارقا في حرب برية واسعة في قطاع غزة. التنبؤات المسبقة في واشنطن، وبدرجة ما أيضا في القدس، تقول: "إن إدارة بايدن من شأنها أن تطالب إسرائيل بإنهاء المعركة البرية الكثيفة ضد حماس في قطاع غزة حتى نهاية الشهر الحالي، وعلى أكثر الأحوال سيسمح الأميركيون ببضعة اسابيع أخرى للقتال في إطاره الحالي".
في غضون ذلك، الولايات المتحدة ذهبت إلى عطلة العيد مثل كل العالم الغربي، والإدارة في واشنطن ستعمل في إطار مقلص في الأيام العشرة المقبلة. إذا لم يحدث أثناء ذلك شيء استثنائي جدا في الحرب في قطاع غزة، فإن الأميركيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف. الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم ينس الحرب في غزة وهو ليس لامبال تماما لضائقة السكان الفلسطينيين في القطاع. ولكن الصفقة التي تلوح في الأفق بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمكن أن تعطي إسرائيل وقتا ما في صيغة القتال الجاري حاليا.
الولايات المتحدة، أحبطت في نهاية الأسبوع مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته دولتي الإمارات ومصر، بهدف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. في المقابل، نتنياهو استجاب للطلب الأميركي ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكبيرة نسبيا إلى القطاع. الأزمة الإنسانية هناك بقيت خطيرة جدا، لكن الشحنات الكبيرة التي وعد الأميركيون بوصولها المنتظم تمنع الأزمة في هذه المرحلة من التحول إلى كارثة إنسانية واسعة.
هذه هي الصفقة بين بايدن ونتنياهو. الرئيس الذي هو في الأصل يبرر أخلاقيا الرد الإسرائيلي على المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويؤيد تدمير سلطة حماس، يؤجل وقف إطلاق النار. رئيس الحكومة يعد بإدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك، نقل جزء منها في معبر كرم أبو سالم (من أجل إجراء الفحص الأمني خلافا لتصريحات الحكومة، بأنها لن تدخل المزيد من المساعدات من إسرائيل إلى القطاع بعد المذبحة). بخصوص تغيير إطار العملية العسكرية الإسرائيلية باتجاه تخفيف القوات وتقليص المنطقة التي يسيطر عليها الجيش والانتقال بالتدريج إلى أسلوب الاقتحامات، فإن الأميركيين أقل تسرعا طالما أن المساعدات تدخل وإسرائيل تقتل عددا أقل من المدنيين في القطاع.
الإجمال الجديد الذي يلوح في الأفق، يظهر نقطتي ضعف. الأولى هي أن المساعدات الإنسانية تساعد حماس أيضا، ليس فقط أنها تخفف الضغط على النظام في القطاع من ناحية السكان المدنيين، من الواضح والمعروف أن جزءا من كل مساعدة تتم سرقته من قبل حماس، حيث إن الوقت يساعد في الحفاظ على منظومات التكييف في الإنفاق والطعام يزيد المخزون الواسع أصلا الذي تحتفظ به حماس لصالح أعضائها. الثانية هي أنه من غير المؤكد أن تأخير تغيير مضمون القتال يخدم مصلحة إسرائيل.
على الصعيد السياسي أيضا، في هيئة قيادة الاركان يوجد معسكر يزداد بالتدريج والذي يقول:" إن هناك حاجة إلى تغيير أسلوب العملية في القطاع في أسرع وقت". هذا على خلفية الخسائر التي يتكبدها الجيش الاسرائيلي (14 قتيلا في معارك نهاية الأسبوع الماضي، في معارك أمس نشر عن 3 جنود قتلى آخرين). تطرح أيضا تساؤلات هل التمشيط البطيء والمنهجي للبحث عن فتحات الإنفاق ومخزون السلاح يقرب في الحقيقة الأهداف العلنية للعملية – تفكيك قدرة حماس وخلق الظروف المناسبة لإعادة المخطوفين.
نتنياهو نفسه يستمر في بث للجمهور في البلاد عرض مضلل بدرجة معينة وكأن الجيش الاسرائيلي يسير بسرعة نحو الانتصار في القطاع من دون أي قيود. أمس في ظهورين مختلفين له أكد رئيس الحكومة، أن إسرائيل ستواصل محاربة حماس "حتى الانتصار الكامل"، من دون التطرق إلى النقاش حول طبيعة العملية. في المقابل، قال أمس رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الاركان، الجنرال اليعيزر توليدانو، للوزراء: "إن هذه حرب ستستمر لأشهر كثيرة أخرى. نحن سنضطر إلى إدارة اقتصاد تسليح. نحن لا نوفر ذخيرة في العملية البرية ونفعل كل ما في استطاعتنا للدفاع عن حياة جنودنا". هذه الأقوال قيلت بعد أن عبر الوزير نير بركات عن تخوفه من أن أسرائيل لطيفة أكثر من اللازم وتأخذ في الحسبان الطلبات الأميركية لتقليص الخطر على السكان الفلسطينيين، لذلك هي تقلل من استخدام الهجمات بصورة تعرض حياة الجنود للخطر. بركات، الذي تجرأ فجأة على مهاجمة نتنياهو بشكل غير مباشر، ينضم إلى شكاوى آخذة في الازدياد من قبل الجناح اليميني جدا في الحكومة ضد طبيعة إدارة الحرب. أيضا هذا جزء من الشرك الذي سقط فيه رئيس الحكومة في الوقت الذي يسمع فيه التوقعات الأميركية لتغيير مضمون الحرب.
خطة مصر
بعد فترة طويلة من الشلل في المفاوضات حول صفقة جديدة في موضوع المخطوفين، التي تجري بوساطة قطر، دخلت أيضا مصر إلى الصورة. القاهرة عرضت أمس خطة جديدة بحسبها سيتم في المرحلة الأولى تحرير 40 مخطوفا محتجزون في القطاع (هناك 129 مخطوفا، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن عن موت 20 منهم تقريبا استنادا إلى معلومات استخبارية ودلائل للطب الشرعي وشهادات مخطوفين آخرين عادوا من الأسر).
هذه المجموعة يمكن أن تشمل النساء اللواتي بقين في الأسر ورجالا أعمارهم أكثر من 60 سنة ومرضى ومصابين إصابة بالغة. في المقابل، يجب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو أسبوعين. في مرحلة لاحقة ستتم مناقشة صفقة "الجميع مقابل الجميع"، أي إطلاق سراح جميع المخطوفين الذين سيبقون لدى حماس مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع ووقف بعيد المدى لإطلاق النار وإقامة "حكومة خبراء" في القطاع، الأعضاء فيها لن يكونوا متماهين مع حماس.
جزء من هذه المكونات في اقتراح مصر يتطابق مع أفكار تمت مناقشتها الأسبوع الماضي، في اللقاء المشترك في بولندا بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر. ولكن العملية القطرية عالقة، وخلافا للنظام في الدوحة، فإن القاهرة تستطيع الاتصال مباشرة (تقريبا) مع قيادة حماس الداخل، التي يختبئ قادتها في الأنفاق. قطر في المقابل تعتمد في وساطتها على قادة حماس الخارج الذين تستضيفهم منذ سنوات عندها.
تشكك إسرائيل في عرض مصر، ينبع من أنه بعد المرحلة الأولى يبدو أن القاهرة تحاول أن تفرض على إسرائيل إنهاء الحرب من دون حل سلطة حماس بشكل فعلي، ومن خلال نية الحفاظ على حضور جزئي لحماس في النظام الجديد الذي سيتم تشكيله في القطاع بعد انتهاء الحرب.

MENAFN25122023000072011014ID1107655632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث