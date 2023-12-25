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الاحتلال.. فرق نفسية لمواجهة ميول الجنود الانتحارية وتزايد الإقبال على المخدرات

12/25/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التصريحات النارية، والعنترية المنتفخة بالدعم الأميركي لكيان الاحتلال يقف خلفها كيان منقسم وممزق، وجنود بعضهم جر لمعركة رغما عنه، تسببت للكثير منهم بأمراض نفسية لمسها قادته، وأنتصبوا لوأدها عبر إيجاد حل برص صف من المتخصصين للتعامل مع الميول الانتحارية للجنود.
فقد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قسم التأهيل أنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".
وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين عدد من جنود جيش الاحتلال".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إسرائيلية أن 500 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمات نفسية منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة.
وقالت صحيفة هآرتس في وقت سابق إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر طبية في الكيان أن جنوده الذين أصيبوا في معارك غزة يعانون من صدمات نفسية صعبة، وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.
ونقلا عن عائلات الجنود، قال موقع والا العبري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن شدة المقاومة الفلسطينية سببت صدمات واضطرابات للجنود العائدين من غزة.
وكانت تقارير ذكرت كذلك أن هؤلاء الجنود اعتادوا في الضفة الاعتداء على مدنيين عزل يقتحمون بيوتهم في جنح الظلام وينكلون فيهم، ولم يعتادوا مقاومة رجل لرجل.
وحسب تقارير عبرية، فإن المستشفيات تحقن الجنود المصدومين نفسيا بمواد مخدرة ليتمكنوا من النوم.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل "485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة".
وأشار جيش الإحتلال إلى إصابة 189 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327، إصاباتهم طفيفة، فيما تشكك المقاومة الفلسطينية في تلك الارقام وتقول أنها أكثر من ذلك، حتى أن وسائل إعلام عبرية تتحدث عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، حيث تقول إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.
وتشير التقارير إلى افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك. ومن بين هؤلاء أزيد من 100 أصيبوا بالعمى.
وفي السياق نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت لدراسة تأكيدها ارتفاعا كبيرا في عدد الإسرائيليين الذين يستخدمون الحبوب المنومة والحشيش والكحول والأدوية المسببة للإدمان منذ عملية "طوفان الأقصى" ، متسائلة لماذا يحدث هذا الآن، وما علامات الإدمان ومتى يجب طلب المساعدة؟.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم دانيال فينغولد- أن أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت لها آثار بعيدة المدى على الصحة العقلية في إسرائيل، مشيرة إلى دراسة أجراها بشكل مشترك البروفيسور دانا تسور بيتان من جامعة حيفا، ومركز شلفاتا للصحة العقلية، والبروفيسور يوفال نيريا من جامعة كولومبيا، بحثت في التداعيات النفسية لهذه الأحداث التي أثرت على 420 إسرائيليا في سن 18 وما فوق.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المسببة للإدمان بعد بداية الحرب، حيث أشار 16 % من المشاركين إلى زيادة طفيفة في تعاطي النيكوتين، بينما أشار 10 % إلى زيادة في استهلاك الكحول، وأبلغ 5.5 % عن زيادة في تعاطي القنب، كما شهد استخدام العقاقير الطبية التي قد تؤدي إلى الإدمان ارتفاعا كبيرا، مع زيادة استخدام المهدئات بين 11 % من المشاركين، والحبوب المنومة بين %10، ومسكنات الألم بين 8 %.
ومع أن هذه النتائج لا تشير بالضرورة إلى ظهور اضطراب مزمن أو طويل الأمد حسب الدراسة؛ لكن قد تكون هناك آثار محتملة لهذا الاعتماد المتزايد على المواد التي قد تسبب الإدمان.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأفراد لديهم استعداد وراثي وسمات شخصية محددة تزيد من احتمال إصابتهم بالإدمان، ولكن أحداث الحياة الصعبة والصادمة يمكن أن تؤدي إلى الاضطراب العاطفي والرغبة في تخفيف الانزعاج.
وفي مثل هذه الأوقات، تقول الصحيفة، يلجأ بعض الناس إلى المواد المسببة للإدمان كالنيكوتين والكافيين والكحول وتجربة الحشيش والمخدرات الأخرى، للحصول على الراحة الفورية، وربما إلى الأدوية، مثل المهدئات والمسكنات والحبوب المنومة.
وبمرور الوقت، يتمكن معظم الناس من تقليل استخدام هذه المواد وإبقائها ضمن النطاق المعياري -كما تقول الدراسة- ولكن الأفراد الذين يعانون من الصدمات الشديدة والضيق، والذين تكون آليات التكيف لديهم غير كافية، قد يصابون بالتبعية بالإدمان.
ويتطور الاعتماد إلى إدمان يتجلى في إخفاء صاحبه المواد المخدرة عن الآخرين، وفي بذله موارد كبيرة وجهدا بالغا في التفكير في المخدر وتنظيم الحصول عليه واستهلاكه.-(وكالات)

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