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غضب في كيان الاحتلال لتنفيذ جيشة برتوكول هنيبال وحكومته تنفي استخدامه

12/25/2023 2:19:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت صحف عالمية، وحتى عبرية موضوع قتل جيش الاحتلال لمواطنيه خلال عملية "طوفان الاقصى" في بروتوكول يعتمده الجيش بالاتفاق مع السياسيين والاجهزة الامنية الاخرى وأبرزها "الشاباك" (الخابرات الاسرائيلية)، ويدعى بروتوكول"هانيبال".
وينص بروتوكول "هانيبال"، المثير للجدل، على استخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر الإسرائيليين، حتى في حالة وجود تهديد لحياتهم، بهدف منع الأسرى من مغادرة مكان الحدث، حيث يعدّ أنه من الأفضل أن يكون الإسرائيلي ميتا بدلا من أن يبقى أسيرا.
وأثار تنفيذ جيش الإسرائيلي لهذا البروتوكول جدلا واسعا، بعد نشر معلومات عن مقتل من مواطنيه "بنار صديقة" خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البلدات والقواعد العسكرية في غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا عن مقتل 12 من كيان الاحتلال نتيجة لقصف دبابة إسرائيلية منزلا في مستوطنة "بئيري"، وذلك بتوجيه من القائد العسكري باراك حيرام، بعد أن احتجزهم مقاومون فلسطينيون.
وقالت زعيمة حزب "العمل" الإسرائيلي السابقة، شيلي يحيموفيتش، عبر منصة إكس، إن العميد حيرام أمر بإطلاق النار من دبابة واقتحام منزل في منطقة بئيري، ما أسفر عن مقتل 12 رهينة، بينهم أطفال، بشكل متعمد، وقالت، إن حملة عنيفة موجودة لتعطيل أي تحقيق أو نقاش حول ما وصفتها بـ"حادثة الجحيم".
ورأت يحيموفيتش أن الحادثة هي تنفيذ لبروتوكول "هانيبال"، وعبّرت بسخرية قائلة "يتقلب هانيبال في قبره".
وأضافت "لماذا؟ حيرام هو بطل إسرائيل، والأبطال الإسرائيليون يحمون الشعب الإسرائيلي ولا يُقتلونه. من أنا لأحكم؟ ومن هو ليقتل؟"
ولم يعترف الاحتلال رسميا بتنفيذ بروتوكول "هانيبال" في بلدات غلاف غزة، وحسب الإعلام في الكيان فيعود أول إصدار لبروتوكول هانيبال إلى عام 1986، ولكن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش السابق، غادي أيزنكوت، قد ألغاه في حزيران (يونيو) 2016.
لكن البروتوكول قد عاد إلى الواجهة بعد أن أسرت الفصائل المقاومة الفلسطينية العشرات من مواطني الاحتلال، بما في ذلك عسكريين برتب رفيعة خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولم تصدر دولة الاحتلال تعليقا رسميا حول تصريحات يحيموفيتش حتى أمس.
يذكر أن الكاتبة الإسرائيلية نوعا ليمون قد ألقت الضوء أيضا، الخميس الماضي، على البروتوكول من خلال روايتين تشيران إلى تنفيذ الجيش الكيان لبروتوكول "هانيبال" في غلاف غزة، ودعت ليمون إلى إجراء تحقيق فوري في هذه الأحداث.
وتساءلت ليمون في مقال نشرته في صحيفة "هآرتس" عما إذا كانت إسرائيل قد نفذت بروتوكول هانيبال في حادث احتجاز رهائن إسرائيليين في مستوطنة كيبوتس "بئيري" خلال "طوفان الاقصى".

ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطع غزة، أسفر عن استشهاد حوالي 26 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 55 ألفا أخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة.-(وكالات)

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