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غزة قصف وقتل.. الضفة اقتحامات واعتقالات.. والمقاومة مستمرة في التصدي

12/25/2023 2:19:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع استمرار العدوان على غزة، الذي تسبب بوفاة وجرح عشرات الآلاف، يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، فقد شنت قواته سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات بما فيها جنين ونابلس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.
كما نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية تركزت في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.
وأمس سحب الاحتلال آلياته من مدينة جنين ومحيط مخيمها عقب اقتحام نفذته قواته على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات بين قواتها ومقاومين فلسطينيين، استخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.
وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لاندلاع الاشتباكات التي تلاها تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من موقع الاقتحام نتيجة لإطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية للتغطية على عمليتها العسكرية.
وكان مقاومون أطلقوا صفارات الإنذار مرتين خلال الاقتحام الـ17 لجنين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يأتي ذلك بينما أصيب فلسطينيان اثنان، فجر أمس برصاص جيش الاحتلال خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس (شمال)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل (جنوب).
وأفاد شهود عيان أن الجيش جرف شوارع ودمر ممتلكات فلسطينية في مخيمي جنين وبلاطة، قبل انسحابه منها.
وأوضحت أن فلسطينيا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر في طوباس جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، في حين نقلت مصابا بالرصاص الحي في اليد والفخذ ببلدة سعير.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلفت 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، في آخر حصيلة أصدرتها السلطات المحلية أول من أمس، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبشأن الاسرى قال نادي الأسير الفلسطيني إنه تلقى مزيدا من الشهادات عن حالات تعذيب مروعة لفلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، فضلا عن حالات تعذيب لمعتقلين من الضفة الغربية المحتلة.
وقال النادي في بيان أمس "تتصاعد الشهادات لمعتقلين من غزة أفرج عنهم مؤخرا تتضمن تفاصيل مروعة لعمليات تعذيب وتنكيل نفذها جيش الاحتلال بحقهم، وأجسادهم شاهدة عليها".
وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وأعدادهم منذ بداية العدوان على غزة"علما أن من بينهم أسيرات، من بينهن طفلات ومسنات".
وطالب النادي كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، ووقف عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى.
ووزع نادي الأسير مقطع فيديو يظهر فيه مسنات وعلى قدميه ومعصميه آثار كدمات وجروح، وذكر أنه واحد من مجموعة من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم مؤخرا من زنازين الاحتلال.
في السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك عن تعرض الأسير نائل البرغوثي (66 عاما) للتعذيب أثناء نقله من سجن عوفر غربي رام الله إلى سجن جلبوع شمالي إسرائيل.
وقال البيان إن البرغوثي تعرض للضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق من قبل وحدات القمع على كافة أنحاء جسده، واستمر الاعتداء عليه ورفاقه الأسرى 3 ساعات متواصلة.
وأكد أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين ونقلتها عنه محامية تابعة لهيئة شؤون الأسرى خلال زيارته في سجن شطة (شمال).
ونقل البيان عن البرغوثي إفادته بأن عملية الاعتداء عليهم تركزت على منطقة الصدر والأضلاع، مما تسبب بإصابة أغلبية الأسرى بكسور ورضوض.
وتحرر البرغوثي في صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل في 2011، ثم أعيد اعتقاله في 2014، وأعيد إليه الحكم المؤبد، ليمضي حتى الآن ما مجموعه 44 عاما داخل سجون الإحتلال، وهي المدة الأعلى من بين الأسرى.
وأول من أمس، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 4695 منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتتزامن هذه الاعتقالات مع حرب مدمرة يشنها إسرائيل على قطاع غزة، وخلفت حتى الآن 20 ألفا و500 شهيد و55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.-(وكالات)

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