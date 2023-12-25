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كذبة الدولتين‏

12/25/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏كيتلين جونستون*‏ - (كونسورتيوم نيوز) 2023/12/20
يتوقف الموقف الكامل للجانب المؤيد لإسرائيل من النقاش حول غزة على فرضية أنه لا يوجد حد أخلاقي لعدد الأبرياء الذين يمكنك أن تقتلهم في السعي إلى تحقيق هدف عسكري. ‏ومن وجهة نظرهم، ليس الأمر أن من المقبول تماما قتل 10 آلاف طفل فلسطيني في حملة القصف الإسرائيلية لغزة فحسب، بل سيكون من المقبول تمامًا أن يكون عددهم 100 ألف، أو مليونا.
* * *
‏في الآونة الأخيرة، ظهر عدد مفاجئ من اعترافات الحكومة الإسرائيلية -ليس بأن الحل على أساس الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن فحسب، وإنما بأنه لم يكن مطروحًا في أي وقت على الإطلاق. وقد تفاخر ‏‏رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ‏‏مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا‏‏ في ‏‏تل أبيب بأنه أمضى عقودًا في إحباط قيام دولة فلسطينية، وبأنه "فخور" بالقيام بذلك.‏
‏وقال ‏‏كبير مستشاري نتنياهو، مارك ريغيف، ‏‏لبيرس مورغان،‏‏ أن قيام دولة فلسطينية حقيقية لها جيشها وسيادتها الحقيقية لم يكن أبدًا خيارًا لإسرائيل، واصفًا بـ"المنطقي والحس السليم" أن يكون للفلسطينيين في أحسن الأحوال "أقل من دولة".‏
وقالت ‏‏السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي هاتوفيلي، ‏‏لشبكة "سكاي نيوز"‏‏، الأسبوع الماضي، إنها "لا توجد على الإطلاق" إمكانية لتطبيق حل دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.‏
‏كان من أسهل الأشياء في العالم أن تحافظ الحكومة الإسرائيلية على ‏‏الكذبة ‏‏التي استمرت لأجيال بأنها دعمت دائمًا حل الدولتين لكن الفلسطينيين هم الذين استمروا في رفضه، والادعاء بأنه الآن فقط، بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح مثل هذا الاتفاق مستحيلاً. لكنّ نتنياهو في هذه المرحلة يائس جدًا سياسيًا، ويحظى كونه معارضًا للحقوق الفلسطينية بشعبية سياسية كبيرة في إسرائيل، حتى أن هؤلاء الحمقى لا يستطيعون مقاومة قول الحقيقة عن أنفسهم.‏
‏الأمر بسيط جدًا في واقع الأمر. بمجرد أن استبعدت إسرائيل حلا حقيقيا على أساس الدولتين بحجة أن القيام بذلك يمكن أن يسمح لفلسطين بأن تصبح تهديدًا عسكريا، واستبعدت حلا حقيقيا على أساس الدولة الواحدة، بحجة أن إعطاء حقوق متساوية لجميع المواطنين سيكون من شأنه إنهاء وجود إسرائيل كدولة عرقية يهودية، كانت الخيارات الوحيدة المتبقية على الطاولة هي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين.‏
‏لا حد ولا قيد على قتل الأبرياء‏
يتوقف الموقف الكامل للجانب المؤيد لإسرائيل من النقاش حول غزة على فرضية أنه لا يوجد حد أخلاقي لعدد الأبرياء الذين يمكنك أن تقتلهم في السعي إلى تحقيق هدف عسكري. ‏ومن وجهة نظرهم، ليس الأمر أن من المقبول تمامًا قتل 10 آلاف طفل فلسطيني في حملة القصف الإسرائيلية لغزة فحسب، بل سيكون من المقبول تمامًا أن يكون عددهم 100 ألف، أو مليونا.
بالقدر الذي يتعلق بالإطار الأخلاقي لداعمي إسرائيل، كان بإمكان "حماس" أن تقتل عُشرَ عدد الإسرائيليين الذين قتلتهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينما يمكن لإسرائيل أن تقتل 10 أضعاف عدد الأطفال الذين قتلتهم، وسوف تظل تصرفات إسرائيل في غزة مبررة.‏
‏بالنسبة للأشخاص العاديين والأصحاء نفسيا، سوف يبدو هذا الموقف مختلا. ‏‏ثمة بالطبع حد لعدد الأبرياء الذين يكون من المقبول قتلهم أثناء السعي إلى تحقيق أهداف عسكرية، خاصة الأهداف التي يمكن التعامل معها بشكل غير عسكري. ‏وسوف تكون الاستثناءات الوحيدة هي المواقف التي لا يوجد فيها خيار آخر سوى إما هزيمة عدوك بأي وسيلة ضرورية أو مواجهة إبادتك الخاصة.
‏وبما أنها لا توجد حجة عقلانية تقول بأن "حماس" تشكل تهديدًا وجوديا لدولة إسرائيل، وبما‏‏ أنها ‏‏كانت هناك خيارات أخرى‏‏ للرد على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) من دون إسقاط قنبلة واحدة، فإنها لا توجد حجة يمكن تقديمها لتبرير القبول بقتل كل هؤلاء الناس الأبرياء أثناء السعي إلى تحقيق الهدف (‏‏غير القابل للتحقيق على الإطلاق‏‏) المتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة لإسرائيل بالطرق العسكرية.‏
يمكن تحقيق السلام من خلال التفاوض مع المقاومة الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجميع. ويمكن أيضًا إحياء الوضع الراهن المضطرب والمسيء الذي كان قائمًا في 6 تشرين الأول (أكتوبر) ببساطة من خلال معالجة ‏‏الإخفاقات الهائلة والمذهلة‏‏ للأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية التي سمحت بحدوث هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) في المقام الأول.
‏عندما تزن هذين الخيارين مقابل قتل 1000 طفل أسبوعيًا في هجوم عسكري على غزة، يكون من الواضح أن كلا الخيارين المذكورين يتفوق في نظر أي شخص طبيعي يتمتع بصحة عقلية جيدة.‏
الحل السلمي غير مطلوب‏
‏في الحقيقة، ليس الحل السلمي مستحيلاً. إنه ببساطة غير مرغوب فيه. وهو غير مرغوب فيه لأن إسرائيل سعت منذ فترة طويلة إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتوفر "الحرب على حماس" الآن غطاءً لتحقيق هذا الهدف. ومن الواضح تمامًا أن الادعاء بأن إسرائيل لا تملك خيارًا آخر سوى القضاء على عشرات الآلاف من الأرواح باسم محاربة "حماس" هو ادعاء كاذب؛ إنها لا تحتاج إلى القيام بذلك، وإنما تريد فقط القيام بذلك. ففي نهاية المطاف، حجتهم هي: "نحن في حاجة إلى قتل كل هؤلاء الناس لأننا نريد ذلك حقاً"، وهو ما لا يشكل دفاعًا صالحًا على الإطلاق.‏
بعد كل الأكاذيب والفظائع التي شهدناها خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، يجب على الجميع أن يكونوا غير مصدقين -كرد فعل طبيعي- لأي ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية، وأن يتوسلوا الغفران من الفلسطينيين على عدم تصديقهم لكل ما كان الفلسطينيون يقولونه لأجيال.‏
‏نشرت ‏‏مجلة "نيوزويك"‏‏ مقال رأي كتبه جندي سابق في "جيش الدفاع الإسرائيلي" بعنوان: "‏‏الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي مطلب معاد للسامية، لأنه يطالب بأن يؤيد اليهود إبادتنا الجماعية الخاصة‏‏". ‏
وهذا صحيح. الآن أصبحت الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار معاداة للسامية. وجولات وقف إطلاق نار محدود هي معاداة للسامية. والهتافات المؤيدة لفلسطين هي إبادة جماعية. وأصبحت الحرب هي السلام. والحرية هي العبودية. والجهل هو القوة.‏
‏مع احتدام موسم الانتخابات، يجب ألا يسمح الأميركيون لمؤيدي بايدن بالتمييز بين "سياسته الداخلية" و"سياسته الخارجية" المروعة. فالأطفال الميتون هم أطفال ميتون. وهم ميتون بالقدر نفسه بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه على وجه الأرض وحياتهم مهمة بالقدر نفسه.‏
إن القول بأن السياسي جيد نسبيًا في السياسة الداخلية، ولكنه سيئ في السياسة الخارجية، يشبه قول امرأة أن صديقها يطبخ وينظف ويعاملها بلطف، وسلبيته الوحيدة هي أنه يقتل أيضًا الكثير من العاملات في الجنس. لا يمكنك أن تفصل أعمال القتل الجماعي المروعة عن مجموع الصورة. إن الإبادة الجماعية التي ارتكبها بايدن في غزة، وحافة الهاوية النووية التي صنعها مع روسيا، ليست منفصلة أو متميزة عن بقية رئاسته مقارنة بالرئيس السابق دونالد ترامب.‏
‏‏سوف يعتقد المرء بأن من المشروع فصل "السياسة الداخلية" عن "السياسة الخارجية" عند مناقشة مدى جودة أو سوء رئيس الولايات المتحدة فقط إذا كان يعتقد بأن حياة الأميركيين مهمة أكثر من حياة غير الأميركيين. وهذا ليس موقفًا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا، وينبغي رفضه بقوة.‏
* * *
‏- "تعال إلى إسرائيل، إنها المكان الوحيد الذي يمكن لليهود أن يكونوا فيه آمنين"! ‏
‏* حسنا، أنا هنا. هيه! من هم هؤلاء الناس الذين يطلقون النار علينا؟ ‏
‏- "أوه! إنهم يقولون أننا نضطهدهم. سوف يقتلوننا أحيانًا ولكن لا تقلق، الجيش الإسرائيلي هنا لحمايتنا". ‏
‏* آه، ما هذا بحق الجحيم، الآن الجيش الإسرائيلي يطلق النار علينا!
- "أوه نعم. إنهم يقتلوننا نحن أحيانًا أيضًا".‏
تعال وانضم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث الفتيات جميلات والنيران صديقة..‏

*كيتلين جونستون Caitlin Johnstone: صحفية أسترالية مستقلة ومدونة ومعلقة سياسية معروفة بتحليلها النقدي لوسائل الإعلام الرئيسية والسياسة الخارجية الأميركية. تكتب على موقعها الإلكتروني الخاص وتُنشر كتاباتها في وسائل الإعلام المختلفة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Two-State Lie

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