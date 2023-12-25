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آسيوي اليد يحدد مكان إقامة بطولتي الشباب والناشئين بمشاركة الأردن

12/25/2023 2:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، إقامة البطولة الآسيوية للشباب في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 29 تموز (يوليو) 2024، (تصفيات بطولة العالم)، والمقررة في بولندا صيف العام 2025، كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة البطولة الآسيوية للناشئين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس)، ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) 2024 (تصفيات بطولة العالم)، والتي تقام في سلوفينيا صيف العام 2025 أيضا.
ويشارك في هاتين البطولتين المنتخبان الأردنيان للشباب والناشئين، حسب ما أكده الاتحاد الأردني في بيان صدر عنه قبل أيام، في الوقت الذي يخضع فيه المنتخبان حاليا إلى تدريبات مكثفة تشتمل على التدريبات الفنية وتدريبات القوة واللياقة البدنية.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب ليكون نواة لمنتخب الرجال في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد البطولة الآسيوية للشباب، حيث سيتم تسمية المنتخب الوطني من اللاعبين المشاركين في البطولة، يضاف إليهم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وتحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه.
كما تأتي مشاركة المنتخب الوطني للناشئين ضمن برامج الاتحاد التي تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين من خلال منحهم الكثير من خوض اللقاءات الرسمية القوية، والفريق انتظم في برنامجه التدريبي قبل أيام بقيادة المدرب الوطني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، بعد أن خضع للراحة عقب مشاركته في البطولة العربية، والتي أقيمت في مدينة المهدية التونسية.
من ناحية أخرى يخضع المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح الله وسلمان الدعجة، حيث يستعد الفريق لخوض البطولة الآسيوية المقررة خلال شهر نيسان (أبريل) 2024، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية صيف العام 2025.
وسبق للمنتخب الوطني للناشئين، أن شارك في البطولة الآسيوية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت العام الماضي في إيران، وفيها حقق إنجازا غير مسبوق بحصوله على المركز الثاني، وتأهله إلى بطولة العالم، التي جرت في اليونان.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي عن التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة خلال الأيام المقبلة بعد تحديد الدولة التي ستستضيفها.

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