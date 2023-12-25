Tuesday, 26 December 2023 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشامى يغادر إلى طرابلس اليوم ويواجه لبنان الخميس

12/25/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى طرابلس اليوم، وذلك لخوض المباراة الودية أمام“منتخب الأرز” عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن (الثانية ظهرا بتوقيت لبنان)، على ملعب طرابلس البلدي، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، حيث ينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.
ورد مدير المنتخب الوطني محمد مانجو على استفسارات“الغد” قائلا:“تسير تدريبات المنتخب الوطني بشكل مثالي إلى حد كبير، وسط ارتفاع المعنويات لدى اللاعبين وأركان المهمة، في الوجبتين التدريبيتين الصباحية المسائية، وسط ارتفاع مؤشر الجاهزية النفسية، ويوجه الجهاز الفني والنشامى بوصلة اهتمامهم نحو الاستفادة من المباريات التدريبية، والهدف منها رفع وتيرة الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية وحالة الانسجام قبل خوض الاستحقاقات الرسمية”.
وأضاف:“يغادر وفد المنتخب الوطني عند الساعة السادسة مساء اليوم مطار الملكة علياء الدولي، وتأكد غياب اللاعبين المحترفين موسى التعمري، يزن العرب ويزيد أبوليلى، عن ودية لبنان بسبب التزامهما بمباريات فريقمها في دوريات بلادهما، فيما سنغادر بحسب التشكيلة التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته، حيث سنواجه لبنان الخميس، ونعود إلى عمان، ثم نغادر مطلع الشهر المقبل إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام قطر في 5 كانون الثاني (يناير) وستكون البروفة النهائية أمام اليايان في 7 من الشهر ذاته في قطر، ويهدف المدير الفني عموتة، إلى تثبيت التشكيل والتكتيك قبل انطلاق مباريات مجموعتنا في النهائيات الآسيوية، ونتطلع إلى الظهور المشرف للكرة الأردنية والمضي قدما في المحفل القاري، وتبقى الخيارات النهائية للمهمة الآسيوية بصيغتها النهائية، رهن إشارة المدير الفني مطلع العام المقبل”.
وتضم قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها المغربي عموتة مؤخرا، 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق“شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات”.
وتعتبر هذه المبارايات الودية، فرصة مواتية للمغربي عموتة لإعادة ترتيب أوراقه وفقا لخياراته للمهمة الآسيوية، واستعادة توازن المنتخب الوطني، ومسح الصورة الضبابية التي ظهر عليها“النشامى” منذ استلام عموتة المهمة الفنية، سواء في المباريات الودية أو الرسمية في التصفيات المونديالية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وإعادة الأمل لدى الشارع الرياضي الذي يطمح إلى استثمار الجيل الكروي المميز في خيارات المنتخب الوطني، والذهاب بعيدا في النهائيات الآسيوية، واستعادة حظوظه بتحقيق الحلم المونديالي الذي طال انتظاره للكرة الأردنية.
على الجانب الآخر، يتطلع المنتخب اللبناني إلى استثمار هذه المباراة الودية بالمستوى ذاته لمنتخبنا الوطني، بقيادة لمونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، الذي يتطلع إلى اختبار خياراته الفنية، بعد أن ضم إليها كلا من: حارس المرمى الذي يحترف في صفوف الفيصلي مهدي خليل، بعد تعافيه من الإصابة بالكتف، وإظهار مستويات طيبة من خلال مشاركة فريقه“الأزرق” المباريات الآسيوية والمحلية، إلى جانب كلا من اللاعبين، حسن“سوني” سعد، جاكسون خوري ، أليكس، فيليكس ملكي، دانيال لحود، ليوناردو شاهين، محمد الدهيني، جهاد أيوب، وغابريال بيطار.
ويكثف المنتخب اللبناني تدريباته في المعسكر التدريبي المغلق، والذي يستعد من خلاله لمواجهة منتخبنا“الودية”، ويتطلع المدير الفني رادولوفيتش، إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه مع بدء العد التنازلي، لخوض مبارياته في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، منتخبات قطر (المنظم)، والصين، وطاجكستان.
ويشارك في نهائيات كأس آسيا قطر 2023، 24 منتخبا يتنافسون في 6 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان، والمجموعة الثانية من: أستراليا، أوزبكستان، سورية، الهند، والمجموعة الثالثة من: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين، والمجموعة الرابعة كل: من اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام، والمجموعة الخامسة كل من: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين، والمجموعة السادسة كل: من السعودية، تايلاند، قرغيزستان، وعُمان.

MENAFN25122023000072011014ID1107655623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث