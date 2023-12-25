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الباحث خمار يؤرخ أسماء الأماكن والمواقع في فلسطين

12/25/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ضمن منشورات مكتبة الأسرة "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام 1948"، للباحث والمؤرخ قسطنطين خمار.
يقول ناشر الكتاب في التمهيد، إن المساهمة في الحفاظ على الشخصية الفلسطينية، بتحديد معالمها ودرسها وتسجيل مقوماتها واجب أساسي يحس به كل معني بخدمة القضية الفلسطينية في الفكر أو النشر، مبينا أن الإطار الجغرافي لهذه الشخصية؛ أي فلسطين بلدا وأرضا، هو من أول المواضيع التي تستحق الدرس، ليس فقط للمزيد من التعرف عليها، بل أيضا للحفاظ على أسماء مواقعها وتحديدها، لترسيخ عروبة البلد الشهيد في وجه الإجراءات الإسرائيلية لطمس المعالم العربية وبديل المواقع وتحوير الأسماء كوسيلة شرسة لتهويد فلسطين.
ويشير إلى أن الذين وعوا أهمية الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني وعمل من أجله الجغرافيون العرب الذين عقدوا في بيروت حلقة دراسية بعنوان "لتوحيد أسماء المواقع الجغرافية في الوطن العربي"، في صيف 1971، تدارس أفراد الحلقة مساعي إسرائيل لتبديل أسماء المواقع الفلسطينية من أصلها العربي إلى أسماء عبرية، وأوصوا بإعداد كشف يتضمن الأسماء العربية لجميع المواقع الجغرافية، مع ذكر الأسماء التي أبدلتها سلطات الاحتلال بأسماء عبرية دخيلة.
ويذكر أن وفدا من مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية كان حضر هذه الحلقة وقدم مذكرة حول الموضوع، أعدها عضو الحلقة الأستاذ قسطنطين خمار، الذي سبق له أن أعد للمركز كشفا شاملا لجميع المواقع الجغرافية في فلسطين، من مدن وقرى وجبال وتلال وسهول ووديان وأنهار وبحيرات ورؤوس وخلجات وخرب، وقد صدر عمله في مطلع 1969، بعنوان "موسوعة فلسطين الجغرافية".
وتحقيقا لتوصية الحلقة المذكورة، ونظرا لأهمية الموضوع، أعد الأستاذ خمار الكشف المطلوب، وقد استغرق الإعداد ما يزيد على سنتين، وهو نواة هذا الكتاب.
يقول خمار "يسرني أن أقدم الكتاب إلى القارئ العربي، ليكون مصدرا جديدا في خدمة الباحث العربي، الجغرافي أو المؤرخ أو الأستاذ أو الدارس أو الكاتب أو الصحفي".
وقام المؤلف بتنظيم الكشف حسب الترتيب الهجائي للأسماء العربية للمواقع. ويتلو الاسم العربي الاسم العبري، بين هلالين، إذ كان الاسم العربي قد ألغي ووضع مكانه اسم عبري.
ووضع المؤلف، في نهاية كل سطر، الاسم العربي بالحرف اللاتيني، وذلك طبقا لما أقرته حلقة الخبراء العرب المذكورة آنفا في اجتماعها في بيروت في آب (أغسطس) 1971.
ويشير الناشر إلى أن المؤلف أورد بعد الاسم العبري، إذا وجد، هوية الموقع حسب الرمز الاصطلاحي، مثلا "م=مدينة، خ=خربة"، وتلاه الموقع على الوجه التقريبي ليتمكن الباحث من العثور عليه، على الخريطة، دون عناء كبير. وقد ذكر المؤلف، في تقرير أرفقه بمخطوطة الكشف، بعض الملاحظات التي سجلها، وهي كما يلي: "حرصت إلى حد ما على وضع أسماء بالفصحى، حيث أمكن، مع اضطرار لاستعمال الاسم العامي أحيانا. فمثلا ذكرت "وادي البيارة" غربي جبال الخليل ولم أدونه (وادي الآبار)، لأني لو فعلت ذلك فلربما اختلط الأمر على سكان تلك البقعة ولما تمكنوا من معرفة الموقع المقصود، كما أن هناك أسماء كثيرة لو كتبت بالفصحى لما صعب على السكان المحليين التعرف عليها والتأكد أنها هي المقصودة، لا غيرها. فعندما نذكر (تل القائمات). صفد يسهل على السكان المحليين أن يعرفوا أنه هو بعينه (تل القايمات)، كما يلفظونه عادة.
ولقد صادفت صعوبات جمة بالتعرف على اللفظ الحقيقي لبعض المواقع التي لم أعثر على أسمائها إلا من المصادر الأجنبية وبالحروف اللاتينية، ولا يخفى ما يحصل أحيانا من الالتباس بين طريقة لفظ اسم الموقع لدى الأجنبي وكتابته له بالحروف اللاتينية وحقيقة اللفظ العربي الأصيل، فالهاء والحاء مع معظم المصادر الأجنبية تعرف بالحرف (H)، على حد سواء دون أي فارق، كذلك كثيرا ما يختلط على المصادر الأجنبية التمييز بين حرفي (د، ض)، أو (س، ص)، أو (ت، ط)، لعدم وجود حروف (ض، ص، ط) في اللغات الأجنبية. كما أن اختلاف اللهجات المحلية بين منطقة وأخرى من فلسطين يعمل علمله على تغيير اسم الموقع، ففي بعضها يلفظ السكان المحليون (ق) وكأنها (ك)ـ أو (أ)، أة (ظ)، وكأنها (ض)، (ذ)، وكأنها (ز)، وهنا كنت ألجأ حيث يتيسر لي ذلك إلى المسنين الذين قضوا فترة طويلة من سني حياتهم في الديار الغالية للوقوف على حقيقة لفظ الاسم".
أما المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها خمار في إعداد كشفه فمنها مثلا: خريطة دائرة التسوية في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين، وهي بمقياس (1 :100،000) وتشمل الأراضي الفلسطينية من الحدود اللبنانية شمالا حتى بئر السبع جنوبا فقط، إذ إن منطقة النقب لم تقم دائرة التسوية بمسحها حتى نهاية عهد الانتداب البريطاني لفلسطين. وست وعشرون خريطة كل منها بمقياس (1 :36،000)، قام برسمها كل من اللفتننت كوندور واللفتننت كتشز بين العامين 1871 و1876، وتشمل الأراضي الواقعة بين نهر الليطاني شمالا وبئر السبع جنوبا، وبين البحر المتوسط غربا ونهر الأردن والبحر الميت شرقا.
وخلص الناشر الى أن الطبعة الأولى من الكتاب صدرت مختصرة، ومطبوعة على الآلة الكاتبة ومسحوبة على الستانسل، للتوزيع المحدود والخاص، وفي صيف 1973، صدر الكتاب عن مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، ونظرا لأهمية الموضوع ولاستمرار الحاجة (بل لتزايدها)، التي دعت إلى إعداد هذا الكتاب، رأت المؤسسة العربية للدراسات والنشر طبع الكتاب بطبعة منقحة مضافا إليها عدد كبير من أسماء الأماكن التي لم تكن في الطبعة الأولى ما تتيح له الانتشار الواسع ليحقق بالفعل الغاية التي كانت في الأساس وراء إعداده.

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