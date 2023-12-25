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الصحة العالمية: المحليات الخالية من السكر لا تنقص الوزن

12/25/2023 2:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يمكن أن تكون مفاجأة مذهلة للبعض أن المحليات الخالية من السكر لا تساعد في إنقاص الوزن، بل يمكن أن تسبب أمراضا مزمنة أو خطيرة عند استخدامها على المدى الطويل، بحسب ما صرح به الدكتور جيسون مونتيز، عالم متخصص في التغذية والسمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي في منظمة الصحة العالمية.
تناول الدكتور مونتيز النتائج التي توصل إليها تقرير منظمة الصحة العالمية الجديد خلال لقاء بالحلقات المتلفزة "العلوم في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية.
أمراض قلب وسكتة دماغية
قال الدكتور مونتيز: "إذا كان الشخص يستخدم المحليات غير السكرية وسيلة للتحكم في وزن الجسم أو لتحسين صحته، فربما لا يحصل على النتائج التي يأمل فيها، حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن استخدام المحليات غير السكرية على المدى الطويل قد لا يساعد في التحكم في وزن الجسم وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية".
أضاف الدكتور مونتيز أنه على الرغم من أن جميع المحليات غير السكرية لها هياكل كيميائية فريدة، إلا أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تشمل كلا من المحليات الفردية وما يسمى المحليات الطبيعية والصناعية، لأن جميع المحليات، بما يشمل السكر تستخدم المسار البيولوجي نفسه، عندما يتعلق الأمر بكيفية الشعور بالمذاق الحلو وبالتالي، فإن كيفية استخدامها يمكن أن تؤثر على وزن الجسم وخطر الإصابة بالأمراض.
مرضى داء السكري
وأوضح الدكتور مونتيز أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تهدف إلى منع تطور المرض، وليس لعلاج أو إدارة المرض الموجود بالفعل بما يشمل مرض السكري، مشيرًا إلى أن تقديم توصيات للوقاية من المرض يختلف تمامًا عن تقديم توصيات للتعامل والسيطرة على المرض. لذلك يجب مراجعة الأدلة المختلفة وإجراء تقييم مختلف من حيث المخاطر والفوائد المحتملة. وكل هذا يجب أن يتم في سياق خطة علاجية أكبر، والتي ربما تشمل أيضًا الأدوية وتغييرات أخرى في نمط الحياة. ولكن من المؤكد أن الأفراد المصابين بالسكري يمكنهم التعامل مع حالتهم المرضية من دون استخدام المحليات الخالية من السكر، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن يتم اتخاذها على أساس فردي وبالتشاور مع الطبيب المعالج فقط.-(العربية نت)

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