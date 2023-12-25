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الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

12/25/2023 2:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كتبت مقالاً قبل عام تحت عنوان الأردن بين خطرين، حاولت أن أقرأ فيه الأخطار التي تهدد الأردن في ذلك الحين، واقترحت خطرين الأول والأهم إسرائيلي وهو خطر وجودي على الأردن بكونه أولاً قوة عسكرية هائلة تحتل أراضي فلسطين التاريخية وهي ذات طبيعة توسعية وإحلالية تسعى للتخلص من العبء الديمغرافي الفلسطيني بأي وسيلة كانت والأردن هو المكان المقترح، أما الخطر الآخر فقد حددته بتواجد الميليشيات الإيرانية على الحدود الشمالية للأردن والتي بدأت تمارس الضغوط على الأردن منذ العام 2018 بطريقتين الأولى تهريب المخدرات وعلى رأسها الكبتاجون وحالياً تهريب السلاح وبكميات هائلة، والثاني هو الخطر الأمني الذي تشكله هذه القوى اللادولتية على الحدود.
ما يحدث في غزة والضفة الغربية وما يحدث على الحدود مع سورية والعراق أعاد طرح الموضوع، إذ اثبتت الأحداث بعد السابع من أكتوبر وحشية وحقد الرد الإسرائيلي الأميركي والذي يحاول خلق جدار من الردع مبني على الرعب يحذر الخصوم بأن ثمن الاعتداء على إسرائيل قاسٍ جداً، يشير إلى ذلك البربرية في استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية الأميركية، واستسهالها قتل كل من يواجهها بغض النظر عن الجنس أو العمر، لكن الملفت كان حجم الإصرار الإسرائيلي على دفع الغزيين باتجاه الحدود مع مصر وإصرارها على ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين للدرجة التي أوصلت الجميع إلى قناعة بأن الهدف الأساسي هو خلق واقع في غزة يدفع الناس قصرا للهجرة، صحيح ان ما يبديه أهل غزة هو صمود اسطوري لكن في النهاية إذا طالت الحرب فإن خيارات البقاء تفرض نفسها، ومثل ذلك الأمر يحدث في الضفة الغربية وكنت كتبت مقالاً عن الحرب الصامتة هناك ارجو العودة إليه، فدولة الاحتلال تحاول أيضاً خلق واقع مأساوي في الضفة الغربية يجعل من المستحيل العيش فيها، وإذا ما قارنا ذلك مع تصريحات نتنياهو التي أقر فيها انه هو من عطل حل الدولتين، نكتشف أن إسرائيل جادة فيما تقول.
أما في الجانب الإيراني فالتحركات على الجانب العراقي ومحاولة إيران التمركز في طريبيل والمناطق المحاذية للأردن وكذلك سيطرتها على الحدود الشمالية للأردن ونشر ميليشياتها بشكل كبير يؤكد أن الأمور لا تخلو من هدف ما، فالأيام الماضية كانت حبلى بتطورات عسكرية على الحدود السورية الأردنية، فقد كانت مسرحًا لمواجهات عسكرية اشبه بحرب حقيقية، استطاعت خلالها القوات المسلحة الأردنية صد الميليشيات بل وقتلت واحدا من القادة البارزين في رسالة لا تخفى على عارف تشير إلى أنه حتى لو أضطر الأردن مكرها للتدخل خارج حدودة للدفاع عن أمنه الوطني لما تردد، لكن السؤال لماذا كثافة هذا التحرك في هذه الفترة بالذات ولماذا كانت الأسلحة بهذه الكثافة ولماذا بعدها أتبعت بطائرة مسيرة قادمة من الميليشيات التابعة لإيران في العراق تم اسقاطها ؟ لماذا تزيد إسرائيل من طرح خيار التهجير ولماذا تقوم إيران بتسعير ميليشياتها على الأردن؟ وكلاهما يحاول استثمار الوضع الداخلي وتجييشه، وكلاهما يحاول اضعاف الدولة الأردنية ومحاولة بث الشك في موقفها تجاه ما يحدث في غزة، فرواية المناصرين لإيران في الأردن أن هذه المناوشات على الحدود كانت لمنع اسلحة من الوصول إلى غزة وهذا قول عبثي، انها محاولة إيرانية لاستثمار مكون أردني واستثارته ضد الدولة، وهي ربما لا تعلم أن هذا المكون أكثر حرصا وتمسكا من أي وقت مضى بالدولة الأردنية ونظامها السياسي، وستكتشف أن هؤلاء سيكونون في مقدمة من يتصدون لها.
لكن لماذا تصر إيران على قلب الطاولة الأردنية على الرغم من وجود مفاوضات أردنية إيرانية برعاية سعودية لحل الاشكالات، لا شك أنه لم يكن في وارد حماس للحظة أن الأردن أو مصر سيرحبان بعمليتها بل كانت تأمل موقفاً جاداً من حلفائها في محور المقاومة الذي تقوده إيران وهؤلاء سارعوا لاختلاق الذرائع للتنصل من أي موقف جاد سوى بعض المناوشات لإثبات الوجود وهذا يؤكد أن إيران موجودة لخدمة مشروعها التوسعي فقط، ولكنها قصدت أم لم تقصد شاءت أو لم تشاء تقدم خدمة لا تقدر بثمن للمشروع الإسرائيلي، فإضعاف الدولة الأردنية لا يصب إلا في صالح هذا المشروع، والسؤال الموجع حقاً هل يخدم كل منهما الآخر أم أنها صدفة محضة، فحلم إيران بعاصمة خامسة وحلم إسرائيل بوطن بديل يتقاطعان بطريقة تبعث على الريبة والشك، لكن الواضح أن الدولة الأردنية قادرة على افشال كلا المخططين وكيف لا والملك عبدالله الثاني كان أول من حذر من طموحات إيران التوسعية ومثل ذلك فعل دوماً مع إسرائيل عندما أعلن أن أي عملية تهجير ستكون بمثابة حرب على الأردن.

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