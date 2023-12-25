Tuesday, 26 December 2023 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف ستنتهي الحرب؟

12/25/2023 2:18:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الجميع يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب قوات الاحتلال فهل من المتوقع أن نسمع فجأة أن إسرائيل قررت وقف الحرب والانسحاب من غزة ؟
قصة نهاية العدوان ووقف إطلاق النار أصعب بكثير مما نعتقد فإذا كانت صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية تستغرق أسابيع من المفاوضات فإن إنهاء الحرب قضية أكثر تعقيدا وتحتاج إلى عمل ومعطيات من نوع آخر.
الوضع العسكري في الميدان ليس كما نسمعه من تحليلات الفضائيات والأخبار، فما نسمعه تختلط فيه الحرب النفسية على التوجيه المعنوي على مداعبة مشاعر الناس.
حماس وكيان الاحتلال ودول أخرى هي وحدها التي تعلم حقيقة الوضع العسكري وماذا خسر كل طرف وماذا أنجز وكم هي قدرته على الصمود الحقيقي، مع الفرق أننا نتحدث عن تنظيم هو حماس وجيش نظامي مدعوم في جانب الاحتلال، ولهذا فإن الوضع الميداني على الأرض ليس تماما ما تقوله تحليلات الفضائيات فكل وسيلة إعلام عربية أو غير عربية لديها من يوجهها، ولكم أن تلاحظوا في كل الإعلام غياب الحديث عن خسائر طرف وتعظيم خسائر الطرف الآخر.
اما البعد المؤثر فهو وضع الناس في غزة ومعاناتهم التي تجاوزت الحدود والموت والجوع وتشرد أكثر من مليون ونصف من أهل غزة بلا مأوى وتنقلهم من مكان إلى آخر حسب خريطة القصف الإسرائيلي الذي يطاردهم في كل مكان، وفرق في المعادلة ان كان هذا الوضع مؤثرا في حسابات حماس في الخطوة الأخيرة ام لا، وأي إجابة ستترك أثرا على معطيات إنهاء العدوان.
إسرائيل أعلنت مؤخرا انها ستذهب للمرحلة الثالثة من الحرب التي سيتم فيها انشاء منطقة عازلة ووقف العمليات البرية والاكتفاء بالقصف الجوي، ونتحدث عن منطقة عازلة تقول التسريبات انها بعمق 2 كم، أي أن هناك مساحات كبيرة من غزة لن يعود لها أهلها.
وهذا الحديث الإسرائيلي قد يعني أن إسرائيل لن تحتاج إلى أي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب لانها ستذهب إلى منطقة عازلة وتسحب قواتها البرية لك سيستمر قصف الطيران، لكن الحاجة إلى اتفاق ضرورة لوقف القصف الجوي والاهم من أجل إعادة إعمار غزة الذي لن تتوفر له المليارات دون شروط سياسية، وستكون غزة بحاجة إلى صيغة لإدارتها.
وقف الحرب لن يتم على مرحلة واحدة، وإسرائيل معنية باستمرار عمليات القصف والاغتيالات وإبقاء النازحين وهم أغلبية أهل غزة في وضع قلق ودون توفير متطلبات الحياة لان هذا سيكون لانهائه ثمن سياسي مطلوب أن تدفعه حماس.
حماس تضغط لانهاء الحرب لكن الأمر ليس سهلا، لان حماس تعلم جيدا وضع أهل غزة وتعلم حقيقة الوضع الميداني والورقة التي تملكها هي الأسرى وهي ورقة تضعف قيمتها إذا رفضت إسرائيل إتمام التبادل مقابل وقف الحرب.
حماس الخارج تتحرك خلال الأسابيع الماضية لإنجاز أرضية سياسية لوقف الحرب لكن الأمر ليس سهلا، لأن قيادة الجناح العسكري لديهم حسابات وأولويات أخرى، كما أن القوى المؤثرة ليسوا معنيين بإنتاج حالة تبقى فيها حماس قوية سياسيا بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
وكما هو الحال منذ بداية العدوان فإن قرار وقف الحرب ما يزال بيد الاحتلال وأميركا، وعندما تنضج الرؤية لشكل غزة بعد الحرب وتتوفر معطيات الواقع الجديد سنرى الجميع يتحدثون لانهاء الحرب لكن شروط وقف العدوان ستحددها عوامل عديدة متوفرة بأيدي قوى الصراع لكن بأوزان مختلفة ووفق ما لا يتم إعلانه حتى الآن.
في الأخبار أحاديث عن مبادرة مصرية لانهاء الحرب وتسريبات عن مقترح بإخراج قادة حماس من غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهنالك أفكار أخرى لكن ما هو مؤكد أن أهل غزة ما زالوا على موعد مع أسابيع من الموت وأيام جديدة من النكبة أن أهل السياسة فليسوا في عجلة من أمرهم.

MENAFN25122023000072011014ID1107655619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث