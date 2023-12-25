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الأردن دائما مستهدف

12/25/2023 2:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رغم أن موقعنا الجغرافي محكوم بمنطقة هي الأشد اشتعالا في العالم، والمحيط مليء بالمشاكل السياسية والمعارك العسكرية، وصراع الهيمنة على الإقليم إلا أن تاريخ هذه الدولة التي بنيت في أحلك الظروف، رغم أنف من حاول إفشال مشروعها، يشهد لهذا عبر تاريخها كله أنه لم يمرّ يوم من عمرها إلا وشهدت صعاباً وتحديات، كما يشهد التاريخ بأن الأردنيين على اختلاف مشاربهم ومنابتهم استطاعوا تجاوز هذه التحديات، التي من أهم أسبابها مواقفهم المشرفة مع الأشقاء العرب أينما وُجدوا.
ومنذ ما يقارب العقد ونحن نتحدث حول ضرورة العمل لتحصين الداخل الأردني، خصوصاً أن الأردن مُحاط بمخاطر عدة من جهات ودول عديدة سواءً من شرق الحدود أو شمالها وحتى غربها، ولا تنفك هذه الجهات عن محاولة العبث في أمننا واستقرارنا الداخلي.
أما سياسيا وديمغرافيا، فإن الأحداث التي تدور في فلسطين وخاصة ارتفاع مستوى العنف الذي تشهده الضفة الغربية وتصريحات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وخصوصاً بعد معركة طوفان الأقصى التي تطالب بضرورة تهجير سكان الضفة الغربية من الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الضفة الشرقية (الأردن) يدل على المكنونات المبيتة التي تعمل إسرائيل من أجلها لإنهاء كابوس إقامة دولة فلسطينية، ولضمان استقرارها في الوقت ذاته، ولن تكون هذه إلا خطوة أولى لإتمام مخططها بالتوسع وتحقيق حلمها المزعوم من النيل إلى الفرات.
طبعاً هذه الفرضيات والمكنونات الواهمة تعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها سهلة الإنجاز والتحقيق، ولكن هذه الفكرة الساذجة حتماً يستحيل تطبيقها أو تنفيذها أصلاً، كما لن تحدث إلا في حال كانت الضفة الشرقية (الأردن) دولة من ورق.
إن الحدين الشمالي والشرقي من المملكة يشهدان منذ سنوات حراكا عسكريا استخباريا وقواعد اشتباك زادت في العاميْن الأخيرين، تماماً كما حصل قبل عدة أيام من محاولات لتجاوز الحدود لغايات عدة استطاعت قواتنا الباسلة الاشتباك ومن ثم إحباطها، ورغم المحاولات السياسية مع الحكومة السورية لحماية الحدود إلا أنه لا استجابة ولا فاعلية، الأمر الذي جعلنا نتخذ الخطوات التي تحمي أمننا الوطني بالرد القوي على المحاولات الخبيثة الناتجة عن محاولات ميليشيات وجماعات مسلحة وإرهابية تحاول تهريب أسلحة، ولا يخفى على أحد الهدف منها وهو زعزعة الداخل الأردني ومحاولة إيجاد مساحة للدول الداعمة لهذه الميليشيات فيه، وفي الوقت ذاته تهريب المخدرات، كما تقوم هذه الجماعات بمحاولة إدخال شحنات كبيرة من المخدرات للأردن لأهداف واضحة كي تصل لدول الجوار وخاصة الخليج العربي؛ فالحد الشمالي مشتعل ولن نتوانى كأردنيين بالضرب بيد من حديد لمن يحاول زعزعة أمننا الوطني، عدا عن أن الحد الشرقي يعج بالمتظاهرين عند الحدود الذين يقومون بقطع الطريق على شاحنات النفط القادمة للمملكة قبل أسابيع مع إمكانية إعادة نفس المشهد، ويستغرب بأن هذه الجهات وميليشياتها تحاول في الآونة الأخيرة دعم المعارك في غزة وتريد تحرير فلسطين عبر بوابة الأردن، علماً بأن هذه الميليشيات المدعومة من دول إقليمية تبعد عن حدود فلسطين من الجنوب السوري واللبناني مسافة لا تتعدى في بعض الأحيان الكيلو متر الواحد، فلماذا ترغب بالذهاب لفلسطين عبر الأردن؟.
لهذا يجب علينا أن نكون كشعب أردني متيقظين، وعلى قدر من المسؤولية والحذر لتبقى قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية صامدة في وجه الأيدي الخبيثة التي ترغب بالتأثير سلباً على أمننا واستقرارنا، وبإذن الله سيبقى الأردن سداً منيعاً وصامداً يقف لهؤلاء المرتزقة والدول الداعمة لهذه الفئة بالمرصاد.

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