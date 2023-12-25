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الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

12/25/2023 2:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعد الأردن واحدا من البلدان التي تواجه تحديات اقتصادية، ومع ذلك، هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
في الأعوام القادمة، يمكن أن تلعب السياحة دورا مهما في زيادة الإيرادات (خاصة مع الآثار السلبية التي تركها العدوان الصهيوني على قطاع غزة). من خلال تطوير المواقع السياحية وتقديم تجارب سياحية مميزة، يمكن أن تجذب الأردن المزيد من السياح، مما يؤدي إلى تعزيز القطاع السياحي وزيادة الإيرادات المحلية.
إلى جانب ذلك، يمكن أن تسهم الإصلاحات في بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع تعزيز القطاعات الناشئة والابتكارية، يمكن توفير فرص عمل جديدة وتحسين الإنتاجية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ليس هذا فقط، بل يمكن أن تلعب الجباية ومكافحة التهرب الضريبي دوراً مهماً في زيادة العائدات للحكومة. من خلال تحسين جهود جباية الضرائب، يمكن تعزيز الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع والخدمات العامة، مما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية.
يُظهر الأردن أيضاً، إمكانات كبيرة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الازدهار الاقتصادي. ومع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، يمكن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وتنوعاً للاقتصاد الأردني. لتحقيق تلك الأهداف المحددة لزيادة الإيرادات، يلعب التعاون الدولي دورا بارزا. ويجب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية.
إن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي تعد من أهم العوامل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذه الشراكات تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية تخدم مصلحة الجميع. فمن خلال تبني الاستراتيجيات الصحيحة وتعزيز التعاون والشراكات، يمكن تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات، وبناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً لصالح جميع فئات المجتمع. هذه الجهود المشتركة والمستمرة تعد أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في الأردن.
إن هذه الإجراءات، إذا ما تم تنفيذها بشكل فعّال وبتعاون شامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الجميع، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين.

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