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2023.. اقتصاديا

12/25/2023 2:18:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أيام ويُسدل الستار على سنة 2023 التي كانت مليئة بالمحطات الاقتصادية، مما يستوجب الوقوف عليها لمعرفة أين أصابت الحكومة، وأين أخطأت خلال هذه السنة بحلوها ومرها.
بداية عام 2023 شهد إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي تعول عليه المملكة ليكون دافعا لها في جذب الاستثمار وزيادة التدفقات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد تبع ذلك قوانين وأنظمة لتسريع تنفيذه وتنظيمه مع جعل وزارة الاستثمار المرجعية الوحيدة للعملية الاستثمارية.
حافظت مستويات التضخم في الأردن على مستوياتها المنخفضة نسبيا مقارنة بما هي عليه في دول المنطقة خاصة، والعالم عامة، وبقيت هذه المستويات الأقل في المنطقة، ولم تتجاوز في أعلى مستوياتها 4.9 %، في حين يُتوقع أن تتجاوز بنهاية العام 2.7 %، وهذه نتيجة للجهود الحكومية الضاغطة في عمليات رقابة الأسواق وتنظيمها قدر الإمكان بحيث منعت مستويات الغلاء من الارتفاع بالشكل الذي كانت عليه في الأسواق العالمية.
استطاعت الحكومة بنجاح أن تعزز من أمنها الغذائي بشكل كبير، وتبني احتياطات استراتيجية مهمة من مخزونات القمح، تغطي احتياجات المملكة لأكثر من 15 شهرا، وهي الأعلى في المنطقة.
أنجز الأردن المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامجه مع صندوق النقد الدولي بنجاح، واستطاعت الحكومة أن تدخل في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق للسنوات الأربع المقبلة، وبذلك، أصبح الأردن الدولة غير النفطية الوحيدة التي لديها اتفاق مع الصندوق، مما يبعث رسالة إيجابية لمجتمع المانحين والدول الصديقة والحليفة والمؤسسات الدولية والاستثمارية.
حصلت المملكة على دعم دولي مهم للسنوات الثلاث المقبلة؛ إذ قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة تقارب الـ900 مليون يورو لدعم عدد من القطاعات الإستراتيجية في الأردن، في حين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة مباشرة بقيمة 400 مليون دولار لدعم مشاريع ذات أبعاد تنموية مهمة في الاقتصاد الأردني، أهمها إمداد شبكة الغاز للتجمعات الصناعية في المملكة.
المحطات السابقة هي نقاط قوة حصلت في عام 2023، الذي شهد وصول نمو القطاع السياحي إلى مستويات غير مسبوقة حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي، لكن المشهد تغير بعد بدء حرب الإجرام والإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الأهالي في غزة، والتي ألقت تداعياتها الاقتصادية بظلال قاتمة على استمرارية النمو لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فالسياحة كانت القطاع الأسرع والأكثر تأثرا بشكل مباشر من تداعيات حرب غزة، وتراجعت الحجوزات بأكثر من 60 % في الشهرين الأخيرين من هذا العام، كما شهدت قطاعات مهمة مثل الصادرات، والتدفقات الاستثمارية، والطلب الداخلي، والاستهلاك المحلي تراجعا ملحوظا مع نهاية هذا العام، متأثرة بحالة سلبية تسيطر على المزاج العام.
2023 كانت قد تكون سنة مثالية لتأسيس السنوات المقبلة في مرحلة البناء الاقتصادي والإصلاح، لكن الحظ لم يحالف الاقتصاد الأكثر تأثرا بالأحداث في المنطقة، فكيف هو الحال وهو الأقرب لفلسطين؟

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