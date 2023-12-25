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تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

12/25/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


في ظل الظروف الإقليمية القاهرة التي تحيط بالأردن، حيث تتعرض رئته الغربية، إلى أبشع أنواع المجازر والإبادات الجماعية على يد آلة البطش الصهيونية، وفي ظل ما يُعانيه المواطن الأردني من ظروف معيشية قاسية، يصاحبها أوضاع اقتصادية ((مُزرية))، قامت الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العالي، بـ))هندسة)) صندوق دعم الطالب الجامعي، من خلال إجراء تعديلات عليه، هدفها الأساس تقليص عدد الطلبة المستفيدين منه، وما أكثرهم!.
حتى كتابة هذه السطور، لا أحد يعلم لماذا أقدمت الوزارة ((خلسة))، على اتخاذ ذلك القرار، خصوصًا إذا ما علمنا بأن التعليم الحكومي يتراجع عاما بعد آخر، وإذا ما تمت مقارنته بذلك التعليم الموجود في القطاع الخاص، فإن الأخير يتقدم عليه وبدرجات كبيرة.
الأصح أن تقوم الحكومة بمساعدة المواطن، في الأوضاع العادية، وأن تزيد من تلك المساعدة في ظل الأوضاع الحالية، فالمواطن ((غرقان)) في ديون مالية كبيرة، نتيجة لأسباب عدة، بدأت مع جائحة كورونا، تلتها أوضاع اقتصادية ((مأساوية))، ثم اكتلمت بالعدوان الهمجي الصهيوني على الأهل في قطاع غزة، وما تسبب ذلك من ((إرباك)) للاقتصاد الوطني.
صندوق دعم الطالب الجامعي، كان ميزة إيجابية في تاريخ ((التعليم العالي))، يُشار إليه بالبنان، كونه يخفف الحمل الثقيل على المواطن، فمعلوم بأن الأردنيين، باستثناء فئة بسيطة لا تتعدى الـ15 بالمائة، هم موظفون، أو يشتغلون بـ))المياومة)).. فالأصل أن يتم دعم ذلك الصندوق ومساندته، لا ((تدميره))، أو دق مسمار في نعشه من إجل إنهائه.
منح وقروض هذا الصندوق، كانت بالنسبة للكثير من الأردنيين، خصوصا من الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، حجر الرحى، أو إحدى الأساسيات، التي يستطيعون من خلالها إكمال أبنائهم الدراسة الجامعية أو حتى في كليات المجتمع المتوسطة.. فليس من العقل في شيء أن يتم حرمان عشرات آلاف الطلبة من التعليم الجامعي.
عدم توفر مبالغ مالية لـ))الصندوق))، حجة واهية، لا يستوعبها ذو عقل، فالأولى أن يتم زيادة هذه المبالغ، لا تقليصها، وإذا كانت الحكومة جادة في التوفير، فالأصل أن تلجأ إلى ذلك من خلال أمور أُخرى، كضبط النفقات، وتخفيض ما يخصص كبدل سفر لكبار الموظفين، وتقليص عدد المستشارين، خصوصًا للوزراء وأصحاب الدرجات العليا.
النظام الجديد، يشترط ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن 68 بالمائة أو عن تقدير جيد.. وإن كان هذا الشرط إيجابيا نوعا ما، إذ يتم تمييز الطالب المتفوق، إلا أنه يتضمن سلبيات كثيرة، فقد يتعرض أحد الطلبة إلى ((نكسة)) أو مرض أو شيء عارض، يجعله ((يكبو)) قليلا.. فهل من العدل حرمانه من منحة أو قرض؟.
كما يحرم النظام، الطالب الحاصل على عقوبة إنذار تأديبي من الاستفادة من الصندوق.. فهذا الشرط، وكأنه حق يراد به باطل، فظاهره هو أن الطالب ((المشاكس)) أو ((المشكلجي))، يحرم من المنحة أو القرض، وهذا بحد ذاته أمر مطلوب، لا بل ومحمود، لكن باطنه ينم عن ((تربص))، فقد يحصل الطالب على إنذار لمجرد أن يكون ناشطًا حزبيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعي!.
أخشى أن يكون هذا القرار، كسابقته من القرارات التي يراد بها هدم التعليم أو جعله لفئة معينة، مُحرمًا على آخرين، أو ترك الطلبة الجامعيين وذويهم لقمة سائغة للبنوك التجارية وشركات المال الأخرى.
يبقى الأمل معقودا على مجلس النواب، إذ تناقش حاليا لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024.. فإمكانها والمجلس عمل الكثير من أجل مصلحة الطالب، ومن قبله التعليم والوطن.

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