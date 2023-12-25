Tuesday, 26 December 2023 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

12/25/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعود إلى خبراء استشراف المستقبل، في القطاعات كافة، وأغلب توقعاتهم المنشورة في سنين ماضية كانت تتحدث عن سنوات صعبة مقبلة على الطريق، لاعتبارات مختلفة.
في نهايات هذا العام، فإن المؤكد أن العام المقبل سيكون أصعب هنا في الأردن، والكلام هنا لا يقال من باب التركيز على السلبية والتشاؤم، بل لأن الظرف الداخلي من جهة، وظروف الإقليم، ضاغطة جدا، وتبدو المهمة الأولى منحصرة بالتخفيف من كلف الأزمات الداخلية، والمحيطة بنا، لا وقفها، لأن وقف الأزمات بحد ذاتها، ليس أمرا بهذه السهولة التي يظنها كثيرون، خصوصا مع الترابطات التي نراها من حيث التأثير بين كل حلقات الإقليم.
ربما من أهم الملفات خلال العام 2024، على الصعيد الداخلي-الإقليمي المشترك تثبيت الاستقرار، في ظل ظروف ضاغطة بعضها يعد داخليا ويتم تصنيعه محليا، وبعضه بسبب أزمات الجوار وبالتحديد فلسطين، والحدود مع سورية، والمخاوف من أزمات مفتوحة على صعيد التهجير، وإنهاء المشروع الفلسطيني، وتمدد الحرب على المستوى الإقليمي، وما يتعلق بملف البحر الأحمر والملاحة والتجارة والنفط، وصولا الى تداعيات حرب الحدود السورية، التي تترابط بشكل أو آخر مع مهددات الحدود الأردنية مع العراق، وما يرتبط أيضا بمهددات من جانب جماعات سياسية مسلحة موجودة، أو قد تتأسس على وقع كل هذه الظروف.
من أهم الملفات أيضا خلال العام 2024 الملف المرتبط بإسرائيل، والأخطار التي يمكن تحليلها حول المشروع الإسرائيلي بخصوص المنطقة، والأردن، وإذا كان الأردن يراهن على خارطة تحالفات تحميه على مستوى الإقليم، فإن هذه التحالفات وبشكل منطقي غير مضمونة تماما، لأن النفوذ الإسرائيلي في العالم، يشكل خطرا من نوع ثان، وهذا يعني أن علينا أن نقرأ جيدا آفاق المشروع الإسرائيلي، وحالة التوحش السياسية والعسكرية والرعاية الغربية لأولويات الكيان، ومدى اضطرار إسرائيل لفرض سيناريوهات جديدة في كل المنطقة.
ومع هذا، تقييمات الوضع الاقتصادي على الصعيد الداخلي، وتأثر هذا الوضع بالتراجعات الاقتصادية، وأسعار النفط، وما يرتبط بنسب البطالة التي ترتفع، بحيث تدفع الجامعات عشرات آلاف الخريجين الى الأرصفة كل سنة، مع شدة التنافس على الوظائف، وانخفاض الأجور، وعدم قدرة القطاع الخاص على توليد الوظائف، بل كل الخشية تنحصر بإغلاق الوظائف، وخسارة الآلاف لأعمالهم في قطاعات مثل السياحة، كما أن الملف الاقتصادي يرتبط بالعجز والمديوينة، وارتفاع النسب كل سنة بقيمة تتجاوز الملياري دولار في المتوسط، والمخاوف من إمدادات الطاقة من الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيلياً وكلف ذلك على الخزينة، وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة والعقار، وغير ذلك من قطاعات تلقت ضربة أسوأ من كورونا، خلال الأشهر القليلة الماضية، لأن أزمة كورونا حظيت بمعالجات حكومية من خلال الخزينة والبنك المركزي والضمان الاجتماعي، فيما هذه الظروف تترك أثرها المباشر، على كل القطاعات، وسط مؤشرات على أن لا تدخل إغاثيا حتى الآن لهذه القطاعات.
وسط العنوانين السابقين، يجهد الأردن لإدامة مساراته الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو يعلن رسميا عن انتخابات نيابية مقبلة، حتى الآن، إذا لم تتدهور ظروف الإقليم بشكل واسع، في ظل معادلات على صلة بالشعار الانتخابي، والعنوان الحزبي، والبرامج، ونوعية التحشيد المسبقة، ثم نوعية النواب، وسط مناخات على صلة بالتوتر الشعبي بسبب ظروف الإقليم من جهة، والأوضاع الاقتصادية التي تؤثر بشكل عام.
هذه بعض الملفات التي يعرفها الكل وليست سرا، على أي حال، لكن ما يمكن قوله، إن العام 2024 سيكون استثنائيا في أجندة المائة عام الأخيرة، ليس على الأردن وحسب بل على كل دول المنطقة، لاعتبارات مختلفة، مهما حاول البعض التهوين من هكذا قراءات، وهذا يعني أننا بحاجة الى إدارة استثنائية لهذه الخارطة المعقدة، خصوصا أن مبدأ تسكين الأزمات يصلح في تواقيت غير هذه التواقيت، مثلما أن الإدارة اليومية لكل هذه الأزمات مفيدة في مرات ثانية، بما يوجب علينا دون مبالغات، أن نعمل معا، على بلورة إدارة مختلفة.
مر الأردن بتواقيت أصعب طوال تاريخه، وكان ينجو كل مرة بفضل الله، ورغم كل الهواجس اليوم، فإنه ليس أمامنا إلا صون هذا البلد بكل ما أوتينا من عقل وقوة، وضمير أيضا، خصوصا أن العام 2024 يعد استثنائيا أيضا على كل دول المنطقة بشكل عام.

MENAFN25122023000072011014ID1107655614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث