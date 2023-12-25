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بعد تأكيد فشله.. تبليط وسط جرش التجاري إلى الإزالة

12/25/2023 2:16:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات بعد عام ونصف من عمليات صيانة بهدف إنجاح مشروع تبليط الوسط التجاري في سوق جرش، بات إعلان فشله بشكل كامل مسألة وقت، في حين تعتزم بلدية جرش إزالته كليا وإعادة الأوضاع كما كانت عليه سابقا، لانهاء حالة الاستياء العام التي أحدثها نتيجة عيوب ظهرت به وشوهت ما كان يفترض أن يتم تجميله.
المشروع الذي كان يعول عليه بأن يحدث نقلة نوعية ويؤهل السوق لجذب الزوار والسياح باعتباره حلم راود الجرشيين، كان شهد وخلال مراحل تنفيذه العديد من عمليات الصيانة والترقيع ضمن محاولات تجنب قرار إزالته وإعلان فشله.
هذه المدة عانت منها جميع الأطراف، فيما الضرر الأكبر تحمله التجار والمواطنين، بعد أن بات مجرد السير في مناطق شملها المشروع أمر مرهق.
في تصريح أخير لبلدية جرش، كشفت فيه لـ "الغد"، "أن المشروع سيتحول لقضية تحكيم وسيتم إزالته وتخليص الوسط التجاري من أضراره وتأثيراته السلبية على التجار والمتسوقين في أقرب وقت ممكن".
ويتعرض المشروع إلى هبوطات وتكسر في البلاط، وخاصة مع تساقط الأمطار، ما يعيق حركة المتسوقين والتجار والموظفين داخل الوسط التجاري.
ووفق ما أكده رئيس الدائرة القانونية بالبلدية المحامي وصفي قوقزه لـ "الغد"، "فشلت كل محاولات البلدية المتكررة بإجراء صيانة للبلاط من خلال آلياتها وكوادرها".
وقال إن "أعمال صيانة المشروع فاشلة، وغير مجدية، وتلحق خسائر بالبلدية وتحملها تكاليف مالية إضافية دون فائدة، ما يؤكد الحاجة لإزالته كليا وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت عليه سابقا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بين البلدية ومقاول المشروع".
وأوضح أن بلدية جرش الكبرى رفعت قضية تحكيم على مقاول المشروع تطالبه بتعويض عن الضرر وتحمل تكاليف إزالة المشروع وتعبيد الطرقات بالإسفلت.
في المقابل، رفع المقاول قضية على البلدية للمطالبة بمبالغ مالية مترتبة لصالحه، وذلك بدل تكاليف المشروع وبدل عطل وضرر وبدل كميات انشاء إضافية وصيانات متكررة للمشروع، وفق مصدر مسؤول في شركة المقاولات التي نفذت المشروع.
وبين المصدر أن المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات التي طلبتها بلدية جرش الكبرى، وكانت تستلم اعماله وفق المواصفات على مراحل ويتم تحويل المخصصات المالية، متسائلا "لو لم يكن المشروع ضمن المواصفات كان من الأولى أن تمتنع البلدية عن استلامه منذ البداية، فضلا عن أن تأخر البلدية في إستلام المشروع بمرحلته النهائية ألحق ضرر كبيرا به، وقد تحمل المقاول أعمال الصيانة عشرات المرات وقد انتهت مدة كفالته".
في حين، يؤكد قوقزة أن مدة قضية التحكيم ترتبط بالإجراءات القانونية وهي مدة غير محددة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية للقضية وتقديم الأدلة والبراهين، لاسيما وأن قضايا البلدية كغيرها من القضايا المنظورة تأخذ اللجان العاملة ميدانيا وقتها لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات، مؤكدا أن البلدية تتجه بعد إنتهاء القضية إلى إزالة المشروع نهائيا وإعادة تعبيد الطرقات كون أعمال الصيانة والترميم غير مجدية وتحتاج تكاليف مالية باهظة ومن دون فائدة.
بدورها، تحمل بلدية جرش الكبرى مقاول المشروع مسؤولية الضرر الكبير في مشروع تبليط الوسط التجاري والضرر والتهبيطات التي يتعرض لها بين الحين والآخر وخاصة بعد كل منخفض جوي.
وأكدت أن أجزاء كبيرة من المشروع أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة وترميم قبل إستلام كامل مراحل المشروع.
وقال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية هشام البنا إن البلدية تأخرت أكثر من عام لحين استلام المشروع بسبب حاجته لأعمال صيانة، وكان هدفها التخفيف من حجم الضرر الذي الحقه في الوسط التجاري ولكن دون جدوى.
ويعد مشروع التبليط من مشاريع تطوير الوسط التجاري بكلفة بلغت 126 ألف دينار، بمدة عطاء 3 أشهر فقط، فيما امتد العمل فيه لأشهر طويلة وتأخرت البلدية في استلامه بسبب المشاكل والعيوب والنواقص والأضرار التي ظهرت قبل الانتهاء منه.
وقال البنا إن المشروع كان يهدف إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، ومن بينها مشروع التبليط، ويهدف كذلك إلى تطوير الوسط التجاري سياحيا واقتصاديا، لا سيما وأن إدخال السياح إلى الوسط التجاري هو حلم منذ عشرات الأعوام يتمنى التجار تحقيقه.
وبين أن مشروع التبليط هو إحدى خطوات تجهيز الوسط التجاري لدخول السياح إلى المدينة الحضارية وتنفيذ مشروع ربط المدينتين وهو مشروع ينتظره الجرشيون منذ عشرات السنين وهذا المشروع يتطلب تطوير وادي الذهب وهو واد تاريخي أثري قديم ومن أهم عناصر الربط وسيكون مقصدا سياحيا حيويا في المدينة الحضرية، لا سيما وأنه يحتوي على بيوت تراثية وأثرية مهمة سيتم صيانتها وترميمها وتطويرها.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم إن مشروع التلبيط من أفشل المشاريع التي نفذتها بلدية جرش الكبرى نظرا للعيوب الكبيرة التي ظهرت مبكرا في المشروع وخلال مراحل تنفيذه وتسبب في حدوث هبوطات وتكسر في البلاط ما اعاق حركة السير في السوق التجاري وأصبح المشروع الذي كان حلما بالنسبة للجرشيين والتجار كابوسا يعيشونه ويطالبون بإزالته وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت سابقا.

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