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عدة مناطق تشهد تقلبات جوية بدءا من غد الثلاثاء - جريدة الوطن السعودية

12/25/2023 2:15:11 PM
(MENAFN- Al Watan) توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.
ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.
كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس، بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات (حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق) ومنطقة القصيم (بريدة ،عنيزة، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت، ومنطقة تبوك (املج ، تيماء) يومي الأربعاء والخميس، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه) بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.
وتشمل الحالة المتوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل)، ومنطقة الحدود الشمالية (طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء) اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية (حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية) من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية (الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت. كما تشمل الحالة العاصمة الرياض (عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، بينما تتأثر باقي المنطقة (الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.
كما تتأثر منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى) بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، في حين تتأثر منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة) بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

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