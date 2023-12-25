7 إيجابيات لتعليم الأطفال المهارات الاجتماعية

7 إيجابيات لتعليم الأطفال المهارات الاجتماعية
التاريخ
12/25/2023 2:12:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشف مختصون بالتعامل الأسري، أن تعلم المهارات الاجتماعية، يساعد الأطفال على تحقيق 7 إيجابيات ممثلة في:
التكيف
التفاعل مع الاخرين
بناء علاقات صحية وإيجابية
تعزيز الثقة بالنفس
التعامل مع الاخرين
التعبير عن أنفسهم
التعامل مع التحديات والمواقف الصعبة
MENAFN25122023000089011017ID1107655596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.