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7 إيجابيات لتعليم الأطفال المهارات الاجتماعية

12/25/2023 2:12:11 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مختصون بالتعامل الأسري، أن تعلم المهارات الاجتماعية، يساعد الأطفال على تحقيق 7 إيجابيات ممثلة في:
التكيف
التفاعل مع الاخرين
بناء علاقات صحية وإيجابية
تعزيز الثقة بالنفس
التعامل مع الاخرين
التعبير عن أنفسهم
التعامل مع التحديات والمواقف الصعبة

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