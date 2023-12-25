استخراج مكسرات أغلقت مجرى تنفس طفلة

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت وحدة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاما و7 أشهر بعد نجاحها بإزالة 8 قطع مكسرات من مجرى التنفس باستعمال المنظار المرن.
وفي التفاصيل، أن عائلة الطفلة أفادت بأنها كانت تضع بفمها قطعا من المكسرات وتعرضت للسقوط على الوجه مما تسبب لها بالاختناق، وتوقف تام للتنفس وغياب عن الوعي. وقالت الصحة: إنه جرت عملية إنعاش للطفلة عن طريق إدخال أنبوبة تنفس صناعي لها وتحويلها مباشرة لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأنه على الفور تم إدخالها لغرفة العمليات بحالة حرجة، وإجراء تدخل طبي عن طريق منظار قصبات هوائية مرن من قبل أطباء وحدة الأمراض الصدرية للأطفال بالمستشفى، وإزالة قطع المكسرات من مجرى التنفس، وتنويم الطفلة في العناية المركزة، وتم إزالة التنفس الصناعي عنها بعد تحسن الحالة، ومغادرة الطفلة المستشفى بعد يومين بصحة وعافية.
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