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استخراج مكسرات أغلقت مجرى تنفس طفلة

12/25/2023 2:12:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت وحدة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاما و7 أشهر بعد نجاحها بإزالة 8 قطع مكسرات من مجرى التنفس باستعمال المنظار المرن.
وفي التفاصيل، أن عائلة الطفلة أفادت بأنها كانت تضع بفمها قطعا من المكسرات وتعرضت للسقوط على الوجه مما تسبب لها بالاختناق، وتوقف تام للتنفس وغياب عن الوعي. وقالت الصحة: إنه جرت عملية إنعاش للطفلة عن طريق إدخال أنبوبة تنفس صناعي لها وتحويلها مباشرة لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأنه على الفور تم إدخالها لغرفة العمليات بحالة حرجة، وإجراء تدخل طبي عن طريق منظار قصبات هوائية مرن من قبل أطباء وحدة الأمراض الصدرية للأطفال بالمستشفى، وإزالة قطع المكسرات من مجرى التنفس، وتنويم الطفلة في العناية المركزة، وتم إزالة التنفس الصناعي عنها بعد تحسن الحالة، ومغادرة الطفلة المستشفى بعد يومين بصحة وعافية.

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