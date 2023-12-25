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339 ألف جولة رقابية على مساجد جازان

12/25/2023 2:12:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان جولاته الرقابية لمتابعة مدى التزام منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين والتزام الخطباء بالتعاميم والتعليمات الورادة من الوزارة بشأن تخصيص مواضيع خطب الجمعة على حسب ما تقتضيه الحال، وكذلك متابعة مرافق الجوامع والمساجد والتأكد من خلوها من التشوهات البصرية والتعديات التي يقوم بها بعض المجاورين، والرفع بالتقارير الشاملة للمختصين للمعالجة الفورية لأي خلل أو مشكلة ما، وبلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو ومراقبات المساجد 339 ألف جولة رقابية خلال عام 2023، شملت أيضاً متابعة نظافة وصيانة المساجد من قبل مؤسسات الصيانة الموكلة بخدمة بيوت الله.
من جهته أكد مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن الفرع يعمل ليل نهار لخدمة بيوت الله والحفاظ على مقدراتها وتحقيق كل ما من شأنه أن يزيد من راحة وخشوع مرتادي المساجد، وكذلك حل أي مشكلة أو شكوى تصل الفرع عن طريق الاتصال الموحد الذي وضعته الوزارة لسهولة التواصل بين المواطن والمسؤول، كما ثمن فضيلته جهود مراقبي ومراقبات المساجد على متابعتهم وجولاتهم التي يقومون بها.

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