339 ألف جولة رقابية على مساجد جازان

(MENAFN
- Al Watan) يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان جولاته الرقابية لمتابعة مدى التزام منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين والتزام الخطباء بالتعاميم والتعليمات الورادة من الوزارة بشأن تخصيص مواضيع خطب الجمعة على حسب ما تقتضيه الحال، وكذلك متابعة مرافق الجوامع والمساجد والتأكد من خلوها من التشوهات البصرية والتعديات التي يقوم بها بعض المجاورين، والرفع بالتقارير الشاملة للمختصين للمعالجة الفورية لأي خلل أو مشكلة ما، وبلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو ومراقبات المساجد 339 ألف جولة رقابية خلال عام 2023، شملت أيضاً متابعة نظافة وصيانة المساجد من قبل مؤسسات الصيانة الموكلة بخدمة بيوت الله.
من جهته أكد مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن الفرع يعمل ليل نهار لخدمة بيوت الله والحفاظ على مقدراتها وتحقيق كل ما من شأنه أن يزيد من راحة وخشوع مرتادي المساجد، وكذلك حل أي مشكلة أو شكوى تصل الفرع عن طريق الاتصال الموحد الذي وضعته الوزارة لسهولة التواصل بين المواطن والمسؤول، كما ثمن فضيلته جهود مراقبي ومراقبات المساجد على متابعتهم وجولاتهم التي يقومون بها.
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