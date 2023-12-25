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15 جهة بجازان تجتمع في تحديات علاج الإدمان

12/25/2023 2:12:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، الإثنين، المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تحت شعار ((علاج الإدمان الواقع والتحديات))، وذلك بفندق قراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
واطلع في مستهل الفعالية على المعرض المصاحب للمؤتمر وما يحويه من أركان توعوية وتعريفية بجهود الجهات المشاركة في المعرض البالغ عددها 15 جهة حكومية وخاصة وقطاع غير ربحي، في مجال التعريف بمخاطر المخدرات وطرق مكافحتها والوقاية منها.
بعد ذلك أعلن بدء أعمال المؤتمر وما يتضمنه من جلسات تزيد عن 25 جلسة علمية، إضافة للعديد من ورش العمل، وكرم عددا من المشاركين والجهات الراعية للمؤتمر.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن أحمد جده، في كلمته خلال حفل التدشين، أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان، يستهدف المختصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي ومقدمي الرعاية الصحية من كوادر طبية وتمريضية وتأهيلية، والمستجدات العلمية الحديثة في علاج وتأهيل الإدمان والتعريف بالمؤثرات العقلية ومناقشة الطرق المختلفة لعلاجها.
عقب ذلك بدأت جلسات المؤتمر في يومه الأول التي خصصت لطرح العديد من المحاور من أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، إضافة إلى 3 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان.

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