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الرسام الصغير العمري عمره الفني يسبق عمره الزمني

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تحضر أعمال الرسام الصغير فيصل العمري ضمن الفعاليات المتنوعة المقامة في منطقة عسير، كان آخرها اليوم العالمي للإعاقة، الذي نظمته الجمعية السعودية للتربية الخاصة ((جستر)) بعسير، ولفت الطفل الموهوب ((العمري)) الأنظار إليه عندما شارك بركن فني، عرض فيه إبداعاته التي تجمع بين لوحات الحامل، والريليف البارز عن أرضية العمل الفني، ومن خلال متابعتي المستمرة لأعماله بتوصية من نائبه مدير الجمعية السعودية للتربية الخاصة بعسير الأستاذة نوره مفلح القحطاني، التي حرصت على تبني موهبته من قبل أهل الاختصاص لاحظت أن عمره الفني قد سبق عمره الزمني بمراحل؛ بما يؤكد موهبته، وتفرده بأسلوب يخصه، ويميزه عن أقرانه من الأطفال الموهوبين.
بدأت موهبة العمري منذ الولادة إذ إنه ولد ولديه تأخر في النطق، فكان الرسم وتقطيع الورق لإنتاج أعمال فنية هي الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن انفعالاته، والتعبير عن أحاسيسيه الداخلية؛ الأمر الذي جعل والدته تلحقه بعدد من البرامج والدورات المتنوعة لتنمية مواهبة من جهة، ولإكسابه مزيداً من المهارات من جهة أخرى، فألحقته بدورات الدفاع عن النفس، والسباحة، وركوب الخيل، إضافة إلى اتصالها بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير ((جسفت)) لتبني موهبته.
والجميل أن ((العمري)) لا ينفصل عن ممارسة أعماله الفنية إذ إنه يمارس هذه الهواية في كل مكان وزمان حالما توفر بين أنامله الصغيرة ((الورق))، فهو لا يحتاج إلى أكثر من ذلك حتى أن أنامله الصغير هي ((المقص)) التي يشكل بها أعماله في تلقائية وعفوية، ليبدع أعمالاً فنية يستحضر من خلالها الديناصورات، وغيرها من الحيوانات التي لا نعرف كمتذوقين لأعماله إلى أي فصيلة تنتمي، لكن ((العمري)) يعرف تماماً حيواناته، وكيف يروضها لتصافح أعين المتذوقين بل وحاسة اللمس لديهم، إذ يمكنهم الشعور بملامس السطوح بمستوياتها الثلاثة: (الطول، والعرض، والعمق).
أما بالنسبة للمرحلة التي ينتمي إليها ((العمري)) حسب تقسيم ((فيكتور لينفيلد)) لرسوم الأطفال فنجده ينتمي إلى مرحلة (المدرك الشكلي) التي تبدأ من عمر السابعة وحتى سن التاسعة، ويميز هذه المرحلة (الحرية، والتلقائية) وتتسم بخصائص عدة؛ منها: (التكرار، والتسطيح، والشفافية، والمبالغة، والإطالة، والميل، والتماثل، وخط الأرض، والجمع بين (الأمكنة والأزمنة)، إذ نشاهد بعض هذه الخصائص ماثلة في رسوم ((العمري)) رغم تجاوزه لهذه المرحلة بكثير.
بقي أن أذكر بأن ((رسامنا الصغير)) شارك في عدد من المعارض الفنية التشكيلية في عدة جهات؛ منها: نادي الكهرباء بأبها، ونادي ذوي الإعاقة، وحديقة المطار بأبها، وقولدن دوم، وسروات أبها في المدينة العالية.

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