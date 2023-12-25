4 موانع لاستخدام حقن البوتكس

(MENAFN
- Al Watan) نشر حساب المجلس الصحي عبر حسابه في منصة X،انفوجرافيك يوضح فيه موانع استخدام حقن البوتكس وهي:
الحمل
الرضاعة
ضعف عضلات الوجه
مرض عصبي عضلي أو تدلّي في الجفون.
يذكر أن البوتكس بحسب موقع وزارة الصحة هو عبارة عن مادة تنتجها بكتيريا تسمى "كلوستريديوم بوتيولينوم" حيث يعد نفس المادة التي تسبب التسمم الغذائي، لكن يُستخدَم من قِبَل الأطباء بجرعات صغيرة لعلاج مؤقت وغير جراحي لبعض المشاكل الصحية ولكنها الأكثر شيوعًا في الإجراءات التجميلية.
ويتم حقن البوتوكس مباشرة في العضلة، حيث تؤدي إلى ضعف أو شلل وذلك بمنع إشارات كيميائية معينة من الأعصاب التي تسبب انقباض العضلات، ويتم عن طريق استخدام إبرة صغيرة للحقن، ويمكن الشعور بوخزات بسيطة، كما يستغرق الإجراء تقريبًا حوالي 10 دقائق، ويستغرق الأمر حوالي 2 أو 3 أيام لبدء العمل، ومن 2 إلى 3 أسابيع لرؤية التأثير الكامل، ويعتمد عدد الحقن المطلوبة على العديد من العوامل، بما في ذلك مدى المساحة المعالَجَة، كما يمكن للمريض العودة إلى العمل أو الأنشطة الأخرى على الفور، مع الالتزام بالتعليمات فيما يخص الـ24 ساعة الأولى من بعد الحقن.
تستمر التأثيرات من 3 إلى 4 أشهر اعتمادًا على ما تم علاجه.
فيما يستخدم؟
أولًا: في التجميل:
* تقليل وإزالة التجاعيد على الجبهة.
* الخطوط الدقيقة حول العينين.
* رفع زوايا الفم.
* تحسين مظهر الندبات.
ثانيًا: معالجة المشاكل الصحية الأخرى:
* تقلصات في عضلات الرقبة والكتف.
* الصداع النصفي المزمن.
* التعرق المفرط للإبطين واليدين، و/ أو القدمين.
* الحَوَل أو ارتعاش العضلات حول العين.
* النشاط المفرط للمثانة.
* تقلصات العضلات في بعض الحالات العصبية (مثل: الشلل الدماغي).
الآثار الجانبية:
* أعراض مشابهة للإنفلونزا (أول ٢٤ ساعة).
* صداع وغثيان.
* كدمة وتورم واحمرار في موقع الحقن.
* عدم القدرة على تحريك عضلات الوجه إذا حُقِنَ الكثير من البوتوكس.
* ضعف مؤقت وتدلٍّ في الوجه (مثل: تدلي الجفون أو الحاجبين) إذا تحرك البوتوكس في هذه المناطق.
* جفاف العين.
* عدم وضوح الرؤية أو ضعف الرؤية إذا عولجت المنطقة المحيطة بالعينين (حالات نادرة).
* صعوبات في التنفس إذا حُقِنَت منطقة الرقبة. (حالات نادرة).
كما يعتمد الخطر ونوع التأثير الجانبي على موقع العضلات المحقونة.
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