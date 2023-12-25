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4 موانع لاستخدام حقن البوتكس

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر حساب المجلس الصحي عبر حسابه في منصة X،انفوجرافيك يوضح فيه موانع استخدام حقن البوتكس وهي:
الحمل
الرضاعة
ضعف عضلات الوجه
مرض عصبي عضلي أو تدلّي في الجفون.
يذكر أن البوتكس بحسب موقع وزارة الصحة هو عبارة عن مادة تنتجها بكتيريا تسمى "كلوستريديوم بوتيولينوم" حيث يعد نفس المادة التي تسبب التسمم الغذائي، لكن يُستخدَم من قِبَل الأطباء بجرعات صغيرة لعلاج مؤقت وغير جراحي لبعض المشاكل الصحية ولكنها الأكثر شيوعًا في الإجراءات التجميلية.
 ويتم حقن البوتوكس مباشرة في العضلة، حيث تؤدي إلى ضعف أو شلل وذلك بمنع إشارات كيميائية معينة من الأعصاب التي تسبب انقباض العضلات، ويتم عن طريق استخدام إبرة صغيرة للحقن، ويمكن الشعور بوخزات بسيطة، كما يستغرق الإجراء تقريبًا حوالي 10 دقائق، ويستغرق الأمر حوالي 2 أو 3 أيام لبدء العمل، ومن 2 إلى 3 أسابيع لرؤية التأثير الكامل، ويعتمد عدد الحقن المطلوبة على العديد من العوامل، بما في ذلك مدى المساحة المعالَجَة، كما يمكن للمريض العودة إلى العمل أو الأنشطة الأخرى على الفور، مع الالتزام بالتعليمات فيما يخص الـ24 ساعة الأولى من بعد الحقن. تستمر التأثيرات من 3 إلى 4 أشهر اعتمادًا على ما تم علاجه.
فيما يستخدم؟
 أولًا: في التجميل:
* تقليل وإزالة التجاعيد على الجبهة.
* الخطوط الدقيقة حول العينين.
* رفع زوايا الفم.
* تحسين مظهر الندبات.
ثانيًا: معالجة المشاكل الصحية الأخرى:
* تقلصات في عضلات الرقبة والكتف.
* الصداع النصفي المزمن.
* التعرق المفرط للإبطين واليدين، و/ أو القدمين.
* الحَوَل أو ارتعاش العضلات حول العين.
* النشاط المفرط للمثانة.
* تقلصات العضلات في بعض الحالات العصبية (مثل: الشلل الدماغي).
الآثار الجانبية:
* أعراض مشابهة للإنفلونزا (أول ٢٤ ساعة).
* صداع وغثيان.
* كدمة وتورم واحمرار في موقع الحقن.
* عدم القدرة على تحريك عضلات الوجه إذا حُقِنَ الكثير من البوتوكس.
* ضعف مؤقت وتدلٍّ في الوجه (مثل: تدلي الجفون أو الحاجبين) إذا تحرك البوتوكس في هذه المناطق.
* جفاف العين.
* عدم وضوح الرؤية أو ضعف الرؤية إذا عولجت المنطقة المحيطة بالعينين (حالات نادرة).
* صعوبات في التنفس إذا حُقِنَت منطقة الرقبة. (حالات نادرة).
كما يعتمد الخطر ونوع التأثير الجانبي على موقع العضلات المحقونة.

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