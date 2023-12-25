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الصحة توصي بـ6 بدائل غذائية للأطفال

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة الصحة البدائل الصحية التي يمكن تعويد الطفل عليها، لتحويل وجباته إلى خيارات صحية تقيه من السمنة، مؤكدة أن 39 مليون طفل حول العالم دون سن الخامسة يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
وكشفت الوزارة 6 بدائل للأكلات التي اعتاد الطفل عليها، منها استخدام الزبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه، ليكون بديلا لـ((الزبادي بالنكهات))، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل كبديل لاستخدام السكر بالمشروبات، والعصائر الطبيعية والحليب بديلا للمشروبات الغازية.
وأوضحت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي لها، أن الجزر والبطاطس المشوية بالفرن يمكن أن يكونا بديلين أكثر فائدة من البطاطس المقلية، وكذلك المكسرات غير المملحة أو الفشار بدلا من رقائق البطاطس، والأطعمة المشوية بديلا للمقلية.

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