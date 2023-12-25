الصحة توصي بـ6 بدائل غذائية للأطفال

(MENAFN
- Al Watan) حددت وزارة الصحة البدائل الصحية التي يمكن تعويد الطفل عليها، لتحويل وجباته إلى خيارات صحية تقيه من السمنة، مؤكدة أن 39 مليون طفل حول العالم دون سن الخامسة يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
وكشفت الوزارة 6 بدائل للأكلات التي اعتاد الطفل عليها، منها استخدام الزبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه، ليكون بديلا لـ((الزبادي بالنكهات))، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل كبديل لاستخدام السكر بالمشروبات، والعصائر الطبيعية والحليب بديلا للمشروبات الغازية.
وأوضحت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي لها، أن الجزر والبطاطس المشوية بالفرن يمكن أن يكونا بديلين أكثر فائدة من البطاطس المقلية، وكذلك المكسرات غير المملحة أو الفشار بدلا من رقائق البطاطس، والأطعمة المشوية بديلا للمقلية.
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