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سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 122 نقطة

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 122 نقطة عند مستوى 11813 نقطة وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

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