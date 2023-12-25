سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 122 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 122 نقطة
التاريخ
12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 122 نقطة عند مستوى 11813 نقطة وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
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